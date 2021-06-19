在中國快速推進其雄心萬丈的太空計劃之際，過去由美俄主導的太空探索工作又加入了一個強大的新玩家，同時也形成一邊是美國及西方國家，另一邊是俄中為主的兩大集團對峙形態。在廣受矚目的中國太空站正式啟用後，中國的天宮太空站將逐漸趕上美國主導的國際太空站。下一個可以預見的戰場將會是在美國的阿提米絲登月計畫（Artemis）與俄中合作的月球科研站，這場競賽將從今年起一直延續到2030年，觀察的重點將在進展速度與各自吸引了哪些夥伴參與計劃。

美國的阿提米絲計劃於2017年在川普政府期間啟動，最初的想法是讓人類在 2024年重返月球，短期目標還包括讓首位女性登上月球，長期目標包括在月球上建立探險隊與長駐設施，開拓民間企業參與的基礎，最後則是將人類送上火星。該計劃已有12個國家及組織參與，包括日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭、英國、加拿大、義大利、盧森堡、烏克蘭、阿聯酋和歐洲太空總署（ESA）。拜登上任後正式批准了阿提米絲計劃，由NASA與美國太空軍聯手，找來馬斯克的SpaceX公司合作，準備使用該公司可重複使用的星艦(Starship HLS)重型運載火箭進行2次登月任務。

阿提米絲計劃批准後由NASA與美國太空軍接手，預備與SpaceX合作，使用該公司星艦重型運載火箭進行2次登月任務。圖為星艦登陸月球任務想像圖。（圖／NASA）

俄羅斯和中國也在今年3月達成了合作建設國際月球科研站的協議，正開始尋求參與的夥伴。目前正在聖彼德堡召開的2021年全球航太探索大會（GLEX-2021）上，俄羅斯國家航太集團公司（Roscosmos）和中國國家航天局（CNSA）將提出創建月球基地的路線圖，會後也可能會有哪些國家可能參與月球科研站計劃的消息傳出。

目前正在聖彼德堡召開的2021年全球航太探索大會（GLEX-2021）上，俄羅斯國家航太集團公司（Roscosmos）和中國國家航天局（CNSA）將提出創建月球基地的路線圖。（圖／www.GLEX2021.org)

兩個集團的陣式已擺開後，外界關注的是兩邊各會吸引哪些國家參與，以及哪一方能最先在月球建立永久據點，這將成為兩個集團爭奪太空霸權的焦點。目前預計參與美方阿提米絲的國家還會增加，但中俄兩國並未禁止參與阿提米絲的國家加入俄中月球科研站計劃，未來的變數還會很多。

美國阿提米絲計畫政治傾向比較明顯，有人甚至稱它「月球小北約」，其他參加的國家政治傾向就少得多。目前最可能參與國際月球科研站計劃的是歐洲太空總署，該構已表明對參與合作持開放態度，而且早就與俄中兩國有許多太空的合作專案在進行中，也討論過月球科研站合作計劃。

俄中計劃的月球科研基地將採用機器人建造，並以月球的材料用3D列印方式製造建築材料。（圖／NASA)

歐洲太空總署對月球科研站有2個主要構想：建立月球村、以月球材料加3D列印技術建月球基地。中國在這方面給予積極回應，計劃在2024年起發射嫦娥6、7、8號探測器，先在月球背面的南極採集樣本運回地球，再進行月球資源探索，接著進行3D列印技術測試。俄羅斯則從今年10月起5年內發射月球-25、26、27、28號共4航次探測飛船進行各項研究，建立月球軌道站與測試飛行器。預計在2026~2030年以機器人建設完全自動化的月球科研站，以迎接太空人進駐。

在月球建立科研站或是基地，是下一階段探月計劃中必然的趨勢。俄中合作計劃預計在2026~2030年以機器人建設完全自動化的月球科研站。圖為月球基地想像圖。（圖／NASA)

美、俄、中3個太空強國很清楚意識到合作開發太空才是最好的方式，但政治因素卻是主要障礙。美國對俄羅斯有國防安全的疑慮，其國會也立法禁止NASA與中國合作，因此美國目前絕不可能參與月球科研基地建設。但美國阿提米絲計劃仍可能會需要運用月球科研站的設施或成果，雙方的研究項目仍然會有交叉。

1975年阿波羅太空船與聯盟號歷史性軌道對接

雖然美國阿米提絲與俄中月球科研站因政治因素而對立，但未來並非沒有合作交流的可能。從歷史經驗看，太空研究的合作有助於政治對手之間化解歧見與增加信任。冷戰氣氛最高的1970年代，美蘇能在1975年讓蘇聯聯盟號和美國阿波羅號太空船在軌道上對接，艙內太空人由對接艙口相互握手。蘇聯解體後，此一案例促成了俄羅斯受邀參與建設國際太空站（ISS），美俄間雖然還有政治分歧，仍然在此項目上合作了數十年。如果美方與俄中因彼此需要而進行技術交流，未來也可望能進一步改善雙方關係、減少分歧，進而降低敵意並開展更多的合作。