評估聯準會貨幣政策展望 美股收黑 道瓊重挫533點 06:152021/06/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股今天收黑，道瓊工業指數連續第5個交易日下跌。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於市場評估聯邦準備理事會（Fed）對緊縮貨幣政策的訊息，美股今天收黑，道瓊工業指數連續第5個交易日下跌。 道瓊工業指數終場下跌533.37點，或1.58%，收在33290.08點；標準普爾500指數下跌55.41點，或1.31%，收在4166.45點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌130.97點，或0.92%，收在14030.38點。1100619 市場擔憂縮減購債 美股4大指數早盤齊跌 道指重挫400點 陸港觀盤－美匯急升 預期港股走勢反覆 #指數 #道瓊 #道瓊工業指數 #工業 #工業指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Fed立場轉鷹 美元強彈 黃金大跌 04:102021/06/19 財經要聞 Fed釋鷹訊 台幣周線終結連四升 04:102021/06/19 財經要聞 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 04:102021/06/19 財經要聞 通膨不用怕！專家1訊號曝：市場暗示要結束了 19:242021/06/18 財經 聰明錢偷跑到電子 3大族群有機會反攻 09:002021/06/19 財經 10年期公債 湧現搶標潮 04:102021/06/19 財經要聞 長榮列處置股開盤跌3元 群創、彩晶走升 台股小跌5點 09:052021/06/18 財經 《國際金融》歐股連9漲止步 礦業股重挫 09:442021/06/18 財經 《美股掃瞄》科技股受青睞 那斯達克指數創歷史次高 08:532021/06/18 財經 《國際金融》礦業股失色 歐股周線連5漲難 16:162021/06/18 財經 台積電急拉填息 台股收漲82點 04:102021/06/18 財經焦點 國際熱門新聞 150天完成3億劑疫苗接種 美聯社：拜登面臨另一項危機 - 國際 新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日 - 國際 - 中央社 大陸佔領釣魚台怎麼辦？ 美軍已參與日方兵推 - 國際 世衛：傳播力提高！印度變種「Delta」將成為全球主要病毒株 - 國際 - 中央社 壞消息！ 1劑AZ疫苗無法對抗印度變種病毒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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