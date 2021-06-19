由於市場評估聯邦準備理事會（Fed）對緊縮貨幣政策的訊息，美股今天收黑，道瓊工業指數連續第5個交易日下跌。

道瓊工業指數終場下跌533.37點，或1.58%，收在33290.08點；標準普爾500指數下跌55.41點，或1.31%，收在4166.45點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌130.97點，或0.92%，收在14030.38點。1100619