祕魯礦業公司指出，1輛載有礦工的巴士今天行經祕魯南部山路時發生意外，墜落深谷，造成27人喪生。

阿瑞斯礦業公司（Ares Mining Company）表示，另有12名礦工受傷。

公司指出，這輛巴士由納茲卡線（Nazca Lines）遺址附近礦坑開往阿雷基帕市（Arequipa）途中發生意外。1100619