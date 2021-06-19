祕魯礦工巴士墜山谷 27死12人傷 06:292021/06/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛載有礦工的巴士今天行經祕魯南部山路時發生意外，墜落深谷，造成27人喪生。（ 圖為死亡心電圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 祕魯礦業公司指出，1輛載有礦工的巴士今天行經祕魯南部山路時發生意外，墜落深谷，造成27人喪生。 阿瑞斯礦業公司（Ares Mining Company）表示，另有12名礦工受傷。 公司指出，這輛巴士由納茲卡線（Nazca Lines）遺址附近礦坑開往阿雷基帕市（Arequipa）途中發生意外。1100619 台中龍井群聚6中鏢 662人篩陰 27長者打疫苗後死亡 藍委忍不住喊一句 網友瞬間淚崩 #巴士 #公司 #祕魯 #礦工 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》H2業績俏＋法人齊挺 健和興喊衝 17:412021/06/18 財經 打疫苗疑猝死累計35例 指揮中心：3種人暫緩接種 15:122021/06/18 生活 洛陽後溝村 6成青壯是摸金校尉 04:102021/06/18 焦點新聞 AZ疫苗恐增加猝死風險 台大醫籲進行第4期臨床試驗 17:432021/06/18 生活 李明依訴長者打疫苗多人猝死 嘆「難道只剩數字」網砲轟 08:232021/06/18 娛樂 海納百川》接種疫苗「懶人包」應即時製作（林保淳） 10:572021/06/18 海納百川 鷹架倒塌意外 桃園1死、高雄無傷亡 04:102021/06/18 地方新聞 長者打AZ猝死頻傳 台大醫：臨床試驗缺這安全數據 09:142021/06/18 生活 美國鳳凰城郊區槍手駕車隨機開火 1死12傷 11:122021/06/18 國際 《興櫃股》豐原汽車2.4億元電動巴士 凱勝綠能奪單 12:002021/06/18 財經 車禍掉進人生幽谷封閉7年 永康就業中心陪伴謀職找信心 10:122021/06/18 寶島 國際熱門新聞 世衛：傳播力提高！Delta即將成為全球主要變種病毒株 - 國際 - 中央社 評估聯準會貨幣政策展望 美股收黑 道瓊重挫533點 - 國際 - 中央社 古特瑞斯續任聯合國秘書長 矢言記取疫情教訓 - 國際 - 中央社 歐盟取消台灣旅遊限制 官方推特現中華民國國旗 - 國際 - 中央社 台灣拿不到疫苗 金融時報：AZ合作對象有問題 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。