陳柏霖把第一次的直播經驗獻給柯震東。（摘自IG）

柯震東疫情期間頻在直播上與粉絲互動，18日剛滿30歲的他，晚上在網路上開起「生日派對」，超過2小時的直播宛如馬拉松，20位星光輪番上陣，隔空為他舉杯慶祝，超過9.3萬人同時在線，相當於與9座小巨蛋的人數同歡。整場直播最高潮，莫過於他與昔日惹「麻」煩的好兄弟房祖名同框「世紀合體」，微醺的柯震東拉著房祖名，再次為7年前大麻事件道歉：「我們一起跟大家道歉，我們犯法了，我們會越來越好。」房祖名說：「對，我們做了不好的示範，我們要做更好的示範給大家看。」

兩人在2014年8月在北京吸食大麻被捕，重創演藝事業，原本感情相當好的2人，此後再也沒一起公開露面過，想不到7年後一同現身，不避諱談昔日醜聞。面對柯震東近日越活越沒包袱、能夠「做自己」的態度，房祖名也投以羨慕眼光，他表示：「我看你一整天直播，我覺得最屌的是，以前你出道暴紅時，很多人很妒忌你。但現在有新的妒忌方向，就是可以『做自己』，你知道有多少人不能嗎？你比我更能『做自己』。」

柯震東則向房祖名說：「如果沒有這個直播平台，你們看不到JC（房祖名）的狀態，大家會覺得JC好像富二代啊，家裡有錢啊有的沒的，但其實，房祖名其實也會受傷的，跟我一樣。」房祖名說：「就不能夠太......要扛住嘛，每一個家裡都有自己的麻煩。」柯震東接著用英文說：「但我永遠支持你。」

隨後黃立成也被邀上直播，連串粗話替「房東」2人抱不平，他指大麻已於美國加州合法，認為到現在還在罵的人太過分。不喝酒的他，同時在房祖名面前爆料自己第1杯酒就是被他父親成龍給騙走，「第一次就給他爸！他那時候跟我說要拍最後一部動作片，要找我客串找我喝，我想說我偶像耶，我就喝一杯，喝到第四杯就倒了。」他接著說：「最生氣就是他後面又拍了3、4部片！」黃立成講完一大段，說怕自己會再說錯話害到他們，於是下線了。

昨包含柯震東，一共有房祖名、陳柏霖、瘦子、ØZI、黃立成、孫盛希、玖壹壹、禾浩辰、蔡凡熙、蔡昌憲、婁峻碩、黃宏軒、晨翔、KID、大飛、鳳梨鼠薯、溫妮、阿部瑪利亞等20藝人上線。直播到最後，柯震東已喝醉，整個人出鏡頭，由經紀人替他與上萬名觀眾道晚安喊卡，結束2個半小時的直播。

豈料柯震東隔天19日清晨6點又開直播，剛睡醒的他，睡眼惺忪與一夜沒睡的孫盛希、婁俊碩、春風以及經紀人聊天，眾人糗他前一晚直播結束時醉倒的模樣，他更笑道：「我昨天最後直接醉倒出鏡喔？我剛睡醒，好累喔！我起床時，還想說我不是在直播嗎？怎麼在床上了」更分享自己最後的記憶停在KID那段直播，「後面我完全失憶了，完全不記得」，經紀人更無奈笑道：「你最後根本自動導航回到床上睡」。