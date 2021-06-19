江啟臣痛批民進黨擋下的是人民活命的機會。(取自江啟臣臉書)

防疫紓困4.0預算三讀掃描，綠營封殺在野關鍵提案。(取自中國時報)

預算規模逼近2600億的紓困4.0預算案昨(18日)三讀通過，但由在野黨提出普發現金1萬、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播等提案，全遭民進黨封殺。國民黨主席江啟臣昨晚在臉書透露，採購國際認證的疫苗，8月底前3000萬劑，民進黨反對、3+11決策會議紀錄公開，民進黨反對，「民進黨今天擋下的不是國民黨的提案，擋下的是人民活命的機會。」

江啟臣18日晚間在臉書寫下，關於採購國際認證的疫苗，8月底前3000萬劑、國產疫苗EUA審查全程直播、國產疫苗完成三期臨床報告再施打、3+11決策會議紀錄公開，這些內容民進黨都反對；但他認為，「立法院是民意機關，是民意的所在，民進黨佔據立法院多數，但完全背棄民意，沒有服務國人，反而是在殘害國人，民意機關已經失靈。」

江啟臣質疑，「蔡總統身兼民進黨主席，台灣人民將政府託付給蔡英文，蔡總統又兼任黨主席，行政、立法，大權在握卻不顧百姓，公開的阻擋人民活命的機會。蔡英文，你還有什麼資格帶領台灣？」

有關紓困4.0預算審查，國民黨立法院黨團臉書也提及，國民黨團努力達成通過全民免費打疫苗、通過成立3+11調查小組究責、通過央行應嚴控國內物價亂漲、通過開放居家快篩試劑、通過染疫身亡喪葬慰助金10萬元等，但是「民進黨團全黨一令完成反對全民普發1萬元現金、反對採購3000萬劑充足疫苗、反對3+11決策會議紀錄公開、反對檢討國產疫苗採購合約及價格、反對調查民進黨社群中心假消息等提案」。