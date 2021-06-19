塞爾提克果然賣掉了明星控衛肯巴沃克(Kemba Walker)，球團19日宣布將肯巴沃克、今年首輪16順位選秀籤、2025年次輪選秀籤送往奧克拉荷馬雷霆，交換明星中鋒荷福德(Al Horford)、菜鳥中鋒摩斯布朗(Moses Brown)，以及2023年的次輪選秀籤。塞爾提克本月稍早就傳言會賣掉肯巴沃克，他們以今年的選秀籤做籌碼，在選秀前就搞定這件事。

掌權多年的前任籃球總裁兼總管丹尼安吉(Danny Ainge)於月初宣布下台，原本的總教練史蒂文斯(Brad Stevens)升任總裁，快刀斬亂麻處理掉肯巴沃克的剩餘合約（4年1.41億美元），由於最後一季是球員選項，肯巴沃克明年球季打完就可以取得自由身。

史蒂文斯發布聲明感謝肯巴沃克這些日子的貢獻（2019被黃蜂交易至塞爾提克），他在此累計兩季出賽99場，場均19.9分、3.9籃板、4.8助攻。塞爾提克將以年輕球員塔圖(Jayson Tatum)、傑倫布朗(Jaylen Brown)做為組建新軍的核心成員。

肯巴沃克明年年薪3600萬美元，加上球員選項有7300萬美元，荷福德剩餘的保障薪資4100萬美元。荷福德原本就是塞爾提克的球員，2019年他跳脫合約成為自由球員，被費城七六人簽下，去年被包裹交易給雷霆，現在輾轉又回到塞爾提克手中。

雷霆則是持續收集選秀籤重建，他們光是今年就有3支首輪籤，總計接下來7次選秀有18支首輪籤。雷霆2019年藉著火箭隊保羅(Chris Paul)的交易取得3支首輪籤，去年再把保羅賣給太陽再換1支首輪籤。