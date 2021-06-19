新北市新莊區一名新手爸爸，疑因上周睡覺時不慎悶死6個月大女兒，今（19日）與妻子大吵一架後，難過的從住處公寓墜樓身亡，由於死者的媽媽在一樓擺攤賣宵夜，當場目擊兒子倒臥在血泊中，嚇得趕緊報警，警消獲報到場時，發現男子身上多處骨折，已失去生命跡象，因死者現場沒有留下遺書，已請家屬製作筆錄，釐清確切墜樓原因。

據警消初步了解，墜樓的37歲黃姓男子，平時有服用安眠藥習慣，上週與6個月大的女兒同睡，可能是安眠藥發生作用，未發覺女兒被棉被悶住口鼻，導致窒息身亡，黃男與27歲妻子自責不已，2人今天凌晨發生爭執後，黃男便難過的從公寓6樓墜下，剛好被在1樓賣豆漿油條的媽媽目擊，趕緊打電話報警求助，但黃男因傷重當場死亡。

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