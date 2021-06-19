台灣昨天新增187例本土確診，許多人好奇為何單日確診數遲遲無法降到百例以下，對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，指揮中心只回應一半，也就是苗栗移工群聚，但關鍵應是雙北、桃園、基隆的家戶感染能否完全遏止。另他也發現網上出現護航「3+11」不是疫情破口的聲音，他分析2點怒嗆「不懂就別胡扯」。

沈政男昨在臉書發文分享，台灣新增187例確診，為何確診數字遲遲無法下降到百例以下？是因為苗栗移工群聚？還是雙北社區感染的小高峰？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中僅回應了苗栗移工群聚的部分，卻對家戶感染的小高峰沒有表示。

沈政男指出，台北市長柯文哲昨天在記者會上說「今後確診者不可以待在家中！」這句話代表者「先前有確診者待在家中」，新北市至少到5/2還有確診者待在家中，等候被接往隔離處所，但後來不曉得什麼時候改掉了，而這就是家戶感染的由來。

沈政男表示，以目前三級警戒的狀況，如果還有感染，除了少數的職場感染之外，幾乎都是家戶感染了。苗栗移工群聚已處理下來了，因此接下來每日新增的確診數能否降到百例以下，就是雙北、桃園、基隆的家戶感染沒有完全遏止。

沈政男說，中南部已完全切斷家戶感染，中南部每日新增幾乎都可以查到感染源，因為疫調做到鍥而不捨，把傳播鏈畫出來才安心。例如這幾天金山的家庭群聚已有7人確診，可見傳了至少1、2輪，而且以金山那樣的「冷區」，案例總數非常稀少，很可能是其他區域的市民感染，因此若指匡列與廣篩附近市民，恐也找不到感染源，而找不到感染源，就有可能下一次會在別處冒出新增案例。

沈政男認為，雙北應該每日公布新增案例有多少屬於匡列，又有多少屬於感染源不明的人，如果到現在，依然大部分新增的都是匡列外的人員，那麼要遏止傳播鏈，就會比較費時。另有人提到雙北應公布染疫者足跡，但他認為這些其實不是重點，因為三級警戒的公共場所不容易散播病毒，反而應該將跨縣市的足跡通報給對方縣市，讓對方趕緊進行防疫動作。

沈政男透露，每日新增的確診數還是會往下降，但若能靠疫調找出感染源，就會降得比較快。否則接下來就會遇到解封的問題。至於有人喊說「解封要靠疫苗」，他表示「歹勢，難道要三級警戒繼續兩個月嗎？不要吧！」

至於郭台銘要買BNT疫苗，台積電也跟著捐500萬劑，數字為何剛好都是500萬劑他很好奇，但更重要的是，如果能買到1000萬劑的BNT對台灣防疫有很大的幫助，但是否需要透過上海復星來代理，如果需要那政府的態度又是如何，他聽了總統府的聲明還是聽不太出來。

另這幾天打疫苗後猝死的消息頻傳，進而導致一些老人不敢打疫苗，沈政男認為這其實難免，就好像先前一看到疫情失控，大家就喊打疫苗一樣，都是一種保命的本能，相信等到這些人情緒平復之後，就會做出理性的決定。

沈政男指出，近日網路上有人護航「3+11」不是疫情破口，因為「7+7」也擋不住華航機組員在第9天去酒店。他大呼這個說法根本大錯特錯，「檢疫7天以後，多數感染者都已發病，不可能還讓你進行後續的自主健康管理。即使是檢疫5天，都可以抓到不少發病病例。但3天，就是太短了，多數染疫機組員還沒發病就被當陰性去逍遙了。」

沈政男直呼，有人說4/29華航機組員才去酒店，但4/16明明就有人去清真寺了，「病毒就是在4月中旬被帶進萬華！是誰帶進去的？可以去查那一波感染者的GPS紀錄便知。不懂就不要在那邊亂扯。」