藝人賈永婕募款千萬，購買300多台「救命神器」HFNC給各大醫院，被網友封為「抗疫女神」，就連總統蔡英文也親自打電話致謝，不過回歸日常生活，她在臉書抱怨被兒子惹怒，原本撂下狠話：「要打電話去跟總統說喔」，沒想到兒子神回一句話，竟讓她無力反擊，網友們更是直呼太好笑了。

賈永婕透露昨（18日）是兒子小學畢業典禮，便減少行程想陪伴家人，沒想到母子一早就吵架，原來是兒子吵著要把打電動時間延長，屢勸不聽的情況下，讓她撂下狠話：「你媽我現在是國民女神，你不要惹我，不然我要打電話去跟總統說喔」，未料兒子竟神回：「拜託你不要唬小孩啦，我都幾歲了！你有本事現在打給總統啊，你打啊」，此話一出，讓賈永婕好氣又好笑表示：「可惡！還是去送機器或是便當比較開心」。

看見賈永婕母子倆互動，網友們也紛紛留言：「不要讓兒子有時間在家打電動的方法就是……請他陪你去送貨」、「隨便打給一個阿姨說是打給總統他也不知道」、「叫他爸回去教訓他，他就知道不用總統就該好好聽媽媽的話了，但多數人則是再次向她致謝：「謝謝國民女神，還照顧到我們屏東鄉親」、「國民女神，謝謝妳每天奔波，把愛與健康帶給大家」。

不過賈永婕這番好意，竟被部份網友直指想撕裂台灣，讓她氣炸反擊：「為什麼要用這樣態度看別人，我最終目的分裂台灣？我是哪根蔥啊？我真的要跟大家講，從以前到現在，每個人講過都會有紀錄，我從以前到現在都是順時中、愛台灣，我都是說同島一命，為什麼被說是派來打民進黨的人？」

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