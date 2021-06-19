日經新聞報導，台積電計劃前往日本熊本縣設廠。

日本積極拉攏台積電，《南華早報》指出，日本已為半導體產業預留18億美元（約新台幣500億）的資金，欲藉此建立更多跨國合作，並吸引台積電等晶片代工商赴日設廠以提高產能。然而，對比台積電今年的資本支出就高達250億美元，日本提出的金額似乎有些「單薄」，自民黨呼籲，政府應再提高半導體補助資金。

於筑波設研究據點，在熊本設首座晶圓廠

日本選擇與台灣合作，不是沒有原因。

日本與中國、南韓之間，存有地緣政治的分歧。相較之下，台積電不只是全球半導體龍頭，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）還認為，台日關係越加緊密，雙方的合作可以阻止中國不斷上升的勢力。

此外，日本在全球材料與設備製造仍具有一定地位。經產省IT產業部門主管西川和美（Kazumi Nishikawa）表示，打造設施、減少設廠成本將會是一大誘因。日本計劃建造以10至20奈米技術生產工業用晶片的設施，成本預計超過5000億日圓（約新台幣1262億）。

台積電在茨城縣筑波市設立研發據點，則宣告開啟雙方合作。今年夏天在筑波市的「產業技術總合研究所」將整備測試產線，預計2022年正式開始進行研發工作，並計劃進一步開發3D封裝技術；而日方誠意滿滿，成本370億日圓（約新台幣93億）中，承諾補助台積電190億日圓（約新台幣48億）費用，可是超過一半成本！揖斐電（Ibiden）、信越化學工業、芝浦機械（Shibaura Machine）等20家日本企業都將共同參與研發。

日經報導，台積電若赴日本熊本縣設廠，將是台灣首座設於日本的晶圓廠。廠房緊鄰半導體製造商索尼（Sony）位於熊本縣的影像感測器工廠，有利圖像感測器、汽車微控制器，以及其他晶片的供應需求；甚至，也可能與Sony以合資方式在熊本縣設立晶圓製造廠，總投資金額逾1兆日圓（約新台幣2525億）。

2020年，日本公司佔台積電4.7％營收，雙方一連串的合作也代表日本不再堅守自我主義。經濟學家舒爾茨表示：「英特爾和谷歌（Google）在日都設有研發據點，日本擁有高技術人才、薪資也比較便宜，因此具有成本效益。」

半導體不可或缺，日本不再「自閉」

日本經濟產業省（METI）本月引用市場調查機構Omdia的數據，表示1988年日本主導全球約50％的半導體業。NEC、東芝（Toshiba）、日立（Hitachi）、富士通（Fujitsu）等日本公司在全球前十大半導體企業就佔有六家，當時可是與美國英特爾（Intel）和摩托羅拉（Motorola）等齊名。

然而，好景不長，日本被南韓、台灣、中國等對手打敗。到2019年，日本在全球半導業的市佔率跌至10％，而美國則攀升至50％。

汽車是日本的代表性產業，但在疫情影響下，全球晶片短缺風暴越演越烈。豐田汽車（Toyota Motor）上月宣布暫停日本東北部兩間工廠運營，影響近2萬台車生產；速霸陸（Subaru）也已暫停兩間分別位於群馬縣和美國的工廠；三菱汽車（Mitsubishi Motors）表示本財年比預期減少了4萬台汽車產量；日產汽車（Nissan）則計劃減產25萬台汽車。

日本國內目前擁有84家晶片工廠，數量領先全球。但，這些工廠卻沒辦法製造足夠晶片，導致日本多達64%的半導體仍仰賴進口。如同日本前經濟財政大臣甘利明（Akira Amari）告訴《彭博》：「日本不能再像從前一樣，謹守自我主義，我認為與跨國企業合作才能幫助日本。」

日本經濟產業大臣梶山弘志日前也表示：「日本會將半導體視為『國家級項目』計劃，與確保糧食與能源同樣重要。」