立委林昶佐。(取自林昶佐臉書)

立法院昨(18日)三讀通過紓困4.0特別預算案，國民黨指出，提案要求釐清「3＋11」決策過程，遭62位立委反對，名單包括民進黨立委范雲、萬華區無黨籍立委林昶佐等人。消息一曝光，有不少網友紛紛湧入林的臉書留言，「您投反對票，您對得起萬華選民嗎?」，林昶佐後在深夜於臉書回應，「查啊怎麼不查」。

預算規模逼近2600億的紓困4.0預算案昨三讀通過，但公開3+11會議紀錄的提案遭封殺，國民黨昨晚也公布反對的62立委名單，林昶佐的臉書隨即被灌爆，不少人批，「連演都不演，直接投反對票？」、「你可以選擇不投票，但是投反對票，你對不起萬華投你的選民」、「你可以不投票不表示意見不得罪人，但是投反對票是真的誇張了」。民眾黨發言人楊寶楨也現身留言表示，「為何對於公開3+11投下反對票？委員你對得起萬華選區的民眾嗎？他們承受了多少抹黑和污衊，你為何不替他們討公道？請你公開道歉！」

後來林昶佐深夜在臉書說明，「3+11！公開3+11！3+11說清楚！為什麼不支持調查3+11？查啊怎麼不查，昨天立法院綠藍白黃四黨都一致同意由行政院來調查了，調查結果還要報立法院。今天卻還是有人要換提案搞表決、用表決畫面帶風向。」

儘管林昶佐做出說明，仍有不少網友再留言質疑，「所以為啥反對？」「那你為什麼投反對？！按錯鍵？」、「調會議記錄出來跟查不查是兩回事吧」、「身為萬華立委，為什麼不敢公開在立院質詢石崇良，憑什麼甩鍋萬華人」。但也有網友表達認同林說法，覺得藍是在作秀。

網友留言。(取自林昶佐臉書)

網友留言。(取自林昶佐臉書)