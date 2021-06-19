土耳其里拉周線跌幅 恐創2個月最大 08:582021/06/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）暗示提前升息，引發新興市場股匯重挫，土耳其里拉18日盤中雖然維持漲勢，不過周線正朝著2個月最大跌幅的方向前進。土耳其里拉兌美元18日盤中上升0.43％，報8.6835里拉兌1美元，但全周迄今跌幅達3.3％，且距離近期的紀錄低點不到1％。2021年迄今里拉重貶逾14％，主因土國備受敬重的央行總裁遭撤換，引發央行立場轉鴿疑慮。 鳥嘴潭人工湖工程 恐影響霧峰烏日農業用水 戴上台漫口罩 藝術可以很生活 #土耳其里拉 #引發 #日盤中 #里拉 #迄今 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民間疫苗曙光綻露 前景不明 04:102021/06/19 時論廣場 紓困貸款爆棚 核保衝33.3萬件 04:102021/06/19 金融．稅務 化解分歧 白宮擬規畫拜習會 04:102021/06/19 產業財經 力成 斥資200億建竹科二廠 創造約2,000名高科技人才需求 04:102021/06/19 財經要聞 柯鬆口 電影院、美術館先解除管制 04:102021/06/19 地方新聞 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 04:102021/06/19 財經要聞 線上看屋增3成 台北詢問度最高 04:102021/06/19 財經焦點 BDI飆11年新高 散裝航運爆漲停潮 04:102021/06/19 財經焦點 18日達歷年單日次高 天氣炎熱 用電量再創紀錄 04:102021/06/19 財經要聞 Fed釋鷹訊 台幣周線終結連四升 04:102021/06/19 財經要聞 聰明錢偷跑到電子 3大族群有機會反攻 09:002021/06/19 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 台積電到日本設廠 為什麼選在熊本？ - 財經 新聞幕後－台積神救援 郭董買BNT解套 - 財經要聞 - 工商時報 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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