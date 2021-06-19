美國聯準會（Fed）暗示提前升息，引發新興市場股匯重挫，土耳其里拉18日盤中雖然維持漲勢，不過周線正朝著2個月最大跌幅的方向前進。土耳其里拉兌美元18日盤中上升0.43％，報8.6835里拉兌1美元，但全周迄今跌幅達3.3％，且距離近期的紀錄低點不到1％。2021年迄今里拉重貶逾14％，主因土國備受敬重的央行總裁遭撤換，引發央行立場轉鴿疑慮。