美國17日宣布斥資32億美元加速研發抗病毒藥，目的是治療新冠肺炎與其他可能引發大流行的危險疾病，口服藥最快可望在2021年底問世。

拜登內閣首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）17日在白宮簡報宣布這項投資計畫。他表示，投資可望加速「正在進行中」的新冠肺炎口服藥研發，以及治療其他病毒的藥品。

新冠肺炎口服藥可協助患者減輕症狀，目前仍在研發階段，最快可望在2021年底推出，取決於臨床試驗的完成時間。32億美元投資款將加速臨床試驗，並對民間產業的研發和製造提供額外援助。

佛奇指出，有許多病毒可能引發大流行，包括伊波拉、登革熱、西尼羅（West Nile）病毒與中東呼吸症候群（MERS），然而現行的治療藥品並不多。不過佛奇強調，疫苗依然是最主要的武器。

美國目前批准的抗病毒藥物只有吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的瑞德西韋（Remdesivir），該藥物針對新冠肺炎病毒，還有3款抗體療法獲得緊急使用授權，後者協助免疫系統對抗病毒，不過上述藥品都是注射藥物，必須在醫院施打，因此需求有限。

衛生專家不斷強調新冠肺炎口服藥的必要性，讓患者在症狀顯現時就服用，降低演變成重症的機率。部分製藥廠仍在試驗新冠肺炎口服藥，初步結果還要幾個月才能揭曉。

美國生技公司Ridgeback Biotherapeutics正與製藥廠默沙東（MSD）合作研發新冠肺炎口服藥「Molnupiravir」，美國日前宣布購買170萬劑，但前提是藥品證實安全有效，研究結果預計秋季出爐。

包括輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）在內的製藥大廠，也在測試新冠肺炎口服藥。