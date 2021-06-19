每年的港姐的選拔都是外界矚目的焦點，今年香港小姐比賽從第一輪面試就話題不斷，被網友虧素質歷年最慘，還有人反諷是「非主流」。而23歲的香港城市大學校花梁允瑜因身材好、臉蛋佳脫穎而出，卻在網上流出她過去狂罵髒話的不雅影片，疑似遭前男友挾怨報復，對此，她也認了。

梁允瑜這回參加面試時選穿低胸貼身短裙當「戰袍」，果然讓她幾乎九頭身的完美身材備受關注，成為港姐比賽的大熱門，也相當受到當地媒體歡迎，因此一路闖進了複賽。未料近日網上流出兩支她過去罵髒話的短片，合計片長約有一分鐘，影片裡她似乎在夜市裡大罵舊愛。

網上流出兩支梁允瑜爆粗口的不雅片。（圖／取自《on.cc東網》）

片中，梁允瑜拿著一串魚蛋，飆髒話飆得十分順口流利，對鏡頭開譙：「我好X後悔和你在一起，一定有報應，X你老X，吃屎啦你」，又說：「你可不可以不要這麼沒品？別這麼X賤行不行？其實我跟你在一起的時候不是很開心，應該說是我跟別人在一起比跟你開心」，據知，應是她大學時跟前男友鬧翻才拍了這段影片。

梁允瑜身材比例好，從港姐面試脫穎而出。（圖／翻攝自cl.chloee IG）

眼尖網友更發現，片中女子和梁允瑜脖子同一部位有相同的痣，可見是她本人無誤，而對此，梁允瑜17日在IG限時動態認了自己年輕時太衝動，「感情事，從來不是我擅長，過去的，不能抹掉。人大了學懂感激，要好好感謝過去讓我受傷的，因為這些讓我成長」，又說：「大家不用再轉發給我了，我已經看到報導，同時多謝身邊原來有這麼多人支持，多謝大家」，她決定勇敢面對過去自我，「這個過程，我相信是我人生重要的一課，學習變得更好。成為一個更好更成熟的梁允瑜。」