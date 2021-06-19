一名陳姓女子與販毒的鄭姓男友人有金錢糾紛，鄭男懷疑陳女洩密害他被警方逮獲，2017年間透過友人約出陳女，兩人在車上發生肢體衝突時，陳女為求自保隨手拿起藍波刀朝其狂砍，造成鄭男頸部出血致死，陳女因殺人罪遭起訴，一審因正當防衛判無罪，案經上訴，高等法院再度判無罪。可上訴。

檢方起訴指出，陳女與鄭男為朋友關係且兩人有金錢糾紛，鄭男懷疑是陳女向警察告發他，於2017年7月間透過不知情的另名友人約出陳女，陳女過程中察覺不妙，趁鄭男在停車場廁所洗手時欲駕車逃離，不料被鄭男發現。

檢方調查指出，當時鄭男手持鐵鎚跳上該車引擎蓋，並自副駕駛座的車窗闖入車內，兩人遂在車內爆出激烈肢體衝突，陳女則拿起車內的藍波刀，朝鄭男的頸部、胸前猛砍，至其出血過多不治，依殺人罪將陳女起訴。

一審期間，新北地院認定陳女為正當防衛，因此判處無罪，經檢方不服上訴二審。高等法院審理期間，陳女辯稱，事發前鄭男約她到汽車旅館，不僅拿刀刺她大腿、拿汽油潑她、拿椅子砸她頭、用拳頭打她、拿膠帶綁她的嘴與手甚至還強迫她施打毒品，她要駕車逃離時，鄭男卻持鐵鎚進入車內，她是為了保護自己才隨手拿起藍波刀，她並不知道刀套何時被拔開，過程中只是本能的激烈抵抗，是正當防衛。

高院認定，陳女是因生命受到鄭男侵害，雖然過程中鄭男因被刺重要害而身亡，但考量陳女有喪命危險，是為了保護自己才防衛，是屬於正當防衛行為，並無防衛過當的行為，判定檢方上訴無理，予駁回，維持無罪判決。可上訴。

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