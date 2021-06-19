Washington Wizards star Bradley Beal has committed to Team USA for the Tokyo Olympics sources tell me and @joevardon. Beal joins Portland’s Damian Lillard Boston’s Jayson Tatum and Golden State’s Draymond Green among initial pledges. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18 2021

將於東京奧運尋求4連霸的美國男籃，陣容越來越豪華了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日爆料，目前除了利拉德、塔圖與卓雷蒙格林點頭答應加入美國男籃，巫師明星後衛畢爾也決定投靠，甚至《ESPN》權威記者沃洛納斯基也爆料太陽射手戴文布克也答應了。

如此一來，光是美國男籃後場得分能力就無須擔憂了，儘管本季聯盟得分王柯瑞不打，可是排在聯盟得分榜第2的畢爾，以及第3的利拉德都點頭加入，戴文布克也是本季場均25.6分的進攻好手，塔圖與卓雷蒙格林則可帶來攻守穩定度的鋒線。

不過比較有風險的是，戴文布克所效力的太陽，目前已經闖進西區冠軍賽，儘管太陽主控保羅因為感染新冠病毒無限期缺陣，太陽仍有機會闖進本季總冠軍賽，根據NBA賽程安排，總冠軍賽如果打到G7，將跟東京奧運開幕日撞期，布克趕得上嗎？

同時以目前美國男籃點頭加盟的陣容來說，還缺少相當重要的內線大個球員，畢竟在今年東京奧運，美國男籃除了必須完成奧運4連霸壯舉，也想幫助最後1次帶領美國隊的馬刺總教練帕波維奇留下完美句點，接下來還有哪些球星願意加盟值得好好關注。