美國總統拜登18日宣布，在面對新冠肺炎大流行的防疫之戰上，美國已取得重要勝利，即自其就任以來的150天內，已為美國民眾接種3億劑疫苗。不過，《美聯社》卻指出，儘管這是重大里程碑，但拜登也面臨另一項危機，也就是如何在僅剩兩週多的時間裡，完成7月4日讓70%成年人接種一劑疫苗之目標。

拜登在致詞中感謝全美研究人員、企業、民眾與整個政府的努力。他相信，隨著企業重新營業、公司招聘，大規模疫苗接種潮為美國民眾能夠正常的度過夏季生活，奠定重要基礎。

他表示，「相較於去年(2020年)，我們將享有一個截然不同的夏天；一個燦爛的夏天。讓我們祈禱這也是一個歡樂的夏天」。

但《美聯社》分析，雖然拜登完成150日接種3億劑疫苗的里程碑，卻面臨另一項承諾破功的危機，其該如何在僅有15天的時間內，讓70%的美國成年人於7月4日前接種至少1劑疫苗。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至18日為止共有1.68億的美國成年人接受至少1劑的新冠疫苗，佔18歲以上人口的65.1%。然而，疫苗接種速度卻已從2個月前的每日近200萬劑大幅下滑，嚴重威脅拜登矢言的70%大關。

白宮表示，整個政府投入疫苗接種讓病毒得以有效控制，並讓全美確診病例、住院與死亡人數下降到1年以來的最低點。相較之下，疫苗接種率較低的州，部分社區確診病例與住院人數正快速上升。

特別是在美國南部與中西部，民眾對於疫苗安全性的猶豫不決、接種疫苗的急迫感不足，使得拜登政府這1個月來展開施打閃擊戰。

CDC警告，未來美國確診病例中，將以來自印度的「Delta」變異毒株為主。這種毒株在印度發現後，目前已讓英國疫情再次升溫。不過，只要接種疫苗，就會受到保護而免於此一變異毒株的侵害。

為了推廣疫苗接種，美國副總統賀錦麗18日前往亞特蘭大，視察當地教會的疫苗接種點，隨後還在亞特蘭大大學演說。她強調，在座的諸位「有能力終結這款流行病，而政府也會盡可能提供更多資源協助民眾接種疫苗，如免費接駁車與托嬰服務」。

賀錦麗提到，亞特蘭大所處的喬治亞州富爾頓郡，至少49%的民眾接受過1劑疫苗的注射，而在全喬治亞州，這個數字僅有42%。疫苗接種為社區建立力量，也為國家建立力量。

儘管可能破功，但拜登政府認為70%的目標沒有實現，對美國整體復甦的影響也很小。先前，拜登在演說中希望美國獨立紀念日能成為遠離病毒的自由之夏。

隨著國慶大典到來，將會有1000多名賓客前往白宮參加慶典。白宮已規劃醫護人員、慶典工作人員，以及在國家廣場觀看煙火等活動。