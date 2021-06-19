擴大搶攻防疫宅食商機，揚秦國際宣布，集團旗下在全球擁有51家門市的台式炸雞國際連鎖品牌「炸雞大獅」，首度與全台門市數量最多的便利商店7-11合作研發「炸雞便利包」，推出適合在家料理的炸雞大獅「無骨雞腿塊」泰式口味，21日上午11點在全台7-11開放預購。每包430公克，10包成團的團購價每包159元。

「炸雞大獅」是台灣第一家通過穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，新推出的「炸雞便利包」同樣通過清真認證，不論是油炸、氣炸或是烤箱加熱，自己在家也能復刻炸雞大獅「臻寶炸雞」皮脆、肉嫩的獨特風味。

炸雞大獅的「無骨雞腿塊」源於門市明星商品「臻寶炸雞」，採用Ｑ彈有嚼勁的雞腿肉製作，先將雞腿去骨，分切成一口大小的腿丁，然後以獨家配方醃製入味，讓微微的辣味融入雞汁裡，裹粉後高溫酥炸，讓腿丁在熱油中翻滾至金黃，然後急速冷凍鎖住肉汁，多道工序的處理方式，保留炸雞表皮香酥脆、內裡嫩多汁的口感。商品無需退冰，直接加熱後，可以單獨吃原味，也可以搭配酸甜開胃的泰式沾醬，兩種風味各有千秋。

以手搖式炸雞為特色的炸雞大獅，在家也可以復刻門市的獨門料理方法，只要將「無骨雞腿塊」加熱完成後，放進可密封的耐熱容器中，撒些洋蔥絲和對切的小番茄，加入隨包附贈的泰式沾醬，再把炸雞塊與調味料搖勻即可。享用炸雞之前，讓全身扭動一下，相信會讓食物更加美味。當然每個人也可以發揮創意，加入自己喜歡的拌醬或調料，不論是照燒醬、咖哩醬、起司醬，用醬料打造各種不同風味的炸雞，讓味蕾環遊世界，滿足一下偽出國的願望。

炸雞大獅（原名炸雞大師）於1999年以餐車型態創立，在巷弄夜市處處飄香。隨著時代演進、餐飲流行風潮改變及食安意識抬頭，2014年進行品牌改造並正式更名為炸雞大獅，但仍秉持著台式炸雞的固有風味，同時加入台式熱炒概念進行口味研發，獨創出手搖式炸雞。2016年，為了讓美味的台式炸雞可以讓全世界的人都吃到，不因宗教信仰而被拒於門外；研發團隊幾經努力，終於在台取得「穆斯林友善餐廳」認證，並且代表台灣美食到海外推廣旅遊觀光。