每一步一腳印，都有妳的陪伴

自出生以來，手足間的表現常常都會被拿來比較，從長相到成績、再到婚姻、工作表現，當然在演藝圈也不例外。

台灣演藝圈中有好幾對親姊妹，只要其中一人有話題被關注，對方也會被網友熱烈討論，或是被拿來做比較，姊妹倆既是相互扶持的角色，也是彼此的兢爭對象。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，這一年來網友間討論度最高的台灣演藝圈同父同母親姊妹有哪些呢？

10、魏如萱、魏如昀

同為創作歌手的姊妹檔，魏如萱是從樂團起家，曾是自然捲樂團主唱，期間因喉嚨問題退出，後來重新出發。妹妹魏如昀則是參加《超級星光大道》進入演藝圈，魏如昀曾在臉書提到，姐姐從小就想成為歌手，雖然因為長相不被看好，仍努力追夢。過去姊妹也曾大吵，魏如昀因此離家追尋夢想，也體會姊姊的用心良苦，原來姊妹倆都在用自己的方式守護彼此。

去年魏如萱生日，魏如昀就為她祝賀，更對姊姊喊話「這一輩子都會以你為傲！」感性說希望自己將來也能用光照耀姊姊。

9、許慧欣、許嘉凌

對於許多80後的粉絲而言，這對美麗的姊妹是一段美好的音樂回憶。當年許慧欣在唸大學時，幫朋友錄製Demo意外被發掘，發行首張唱片出道，成為當年唱片銷售量最佳的新進女歌手，因容貌清麗、擅長芭蕾舞而有「雪白歌姬」稱號。妹妹許嘉凌之後也發行唱片出道，參與舞蹈比賽節目《舞林大道》贏得高分，後來轉戰主持界，還曾入圍金鐘獎行腳節目主持人獎。

姊妹倆分別在2012年、2013年嫁人後，逐漸淡出演藝圈，目前皆長住美國。姊姊許慧欣在家照顧家庭，妹妹許嘉凌考取專業護理師執照，成為ICU急診護士。

8、Apple（黃暐婷）、瑤瑤（黃喬歆）

人稱「A瑤姊妹」Apple跟瑤瑤，從《我愛黑澀會》發跡，姊姊Apple被選為黑Girl的正式出道團員；妹妹瑤瑤未能出道，但節目組還是為了一心想當偶像歌手的瑤瑤製作圓夢特別企劃，假裝獲選冠軍後，錄製單曲進行發布會，讓她得知真相後流下眼淚。

雖然是姊妹，但兩人個性大不同，Apple在團體是聰明擔當，有「妙麗」的外號；瑤瑤則是傻大姊個性。Apple曾經提到，很多人都以為兩人是雙胞胎，但其實她們相差兩歲，瑤瑤也說自己個性比較吃苦耐勞，姊姊Apple比較嬌貴。

7、任家萱、任容萱

Selina任家萱參加選秀比賽獲得第一名，以S.H.E成員身分出道，成為台灣最具代表性、影響力的女子演唱團體，之後在節目主持、電視劇都有相當好的成績。妹妹任容萱16歲時擔任MV女主角初試啼聲，參演《終極三國》出道，後因演出《我的自由年代》成功打開知名度。

任容萱在影劇方面累積相當多的作品，但她提到，最廣為人知的身分還是「Selina的妹妹」，戲齡10年的她參加中國大陸節目《演員請就位》，在節目上表示「很多人知道我是Selina的妹妹，但他們不認識我是演員」，希望大家能因「演員任容萱」認識她。

6、依依（蔡依伶）、佩佩（蔡佩伶）

依依佩佩從高中起就開始陸續接商演，後來拍廣告出道。同是國立台灣藝術大學戲劇系畢業的兩人非常喜歡演戲，演出多部戲劇及舞台劇。

姊妹倆從小感情就很好，做什麼事都一起，就連結婚都是同一天，成為演藝圈史上第一次同時結婚的藝人。兩人在節目上常因「誰是誰的複製人」鬥嘴，雖然是雙胞胎但個性迥異，有次姊妹倆各自帶著老公一起上節目，就曾提到依依的個性比較敏感、佩佩比較像是傻大姐，但兩人一樣健忘，常常忘東忘西，讓老公哭笑不得。

5、張惠妹、Saya張惠春

張惠妹曾參加《五燈獎》獲得冠軍，以《姊妹》專輯出道，二十餘年來在華語流行樂壇享有崇高的影響力與地位，享有「妹神」美譽。親妹妹張惠春Saya歌唱實力驚人，先是參與姊姊的專輯合聲及演出MV，後與表妹Raya組團「阿妹妹」，發行團體專輯《我要為你作飯》在台賣出30萬張佳績，還在戲劇上獲得金鐘獎最佳女配角。然而正在前景一片美好時，Saya為了家庭逐漸淡出演藝圈。

告別演藝圈多年的Saya，最近重返影壇。日前演出電影《聽見歌再唱》，擔任學校廚師一角，還即興在片中增添台詞「其實哦，我跟阿妹也有血緣關係」，逗得導演哈哈大笑。

4、閃亮三姊妹（江佩云、江佩珍、江佩瑩）

曾經紅遍大街小巷的台灣本土女子團體「閃亮三姊妹」，出道以搖滾電音曲風、濃厚台客味掀起旋風，一度成為台灣最紅女團，其中又以二姊佩珍最受歡迎，曼妙的身材及舞姿受眾人矚目。

2009年單飛後，3人各自有不同發展，大姊佩云到海外投資創業當老闆娘、二姊佩珍轉戰戲劇製作人、小妹則是投入政壇擔任里長，日前她們受邀在節目《超級夜總會》合體，舞台上唱跳依然不減當年魅力，亮麗又有活力的帶動氣氛，重現當年風采。

3、左左右右

本名為謝佐妮、謝佑妮的雙胞胎童星「左左右右」以參加兒童唱跳節目、拍攝廣告代言廣為人知，參加了綜藝節目、發行多張專輯，因唱跳韓國女子團體Crayon Pop《bar bar bar》深受大家喜愛，引起國際關注，還兩度受邀參加《艾倫秀》。

身為雙胞胎的她們實在長得太像，常常壤網友分不清誰是誰，其實左左右右曾大方分享分辨的訣竅：「右右臉上有兩顆痣，左左臉上只有一顆，然後左左的牙齒比較大。」今年國一的姊妹倆，放下熱愛的歌唱暫別螢光幕、把重心放在學業上，現在的她們褪去稚氣、身材抽高，成了亭亭玉立的鄰家女孩。

2、歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣

身為歐陽龍跟傅娟的三個寶貝女兒，歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣，一直是媒體關注的焦點。三姊妹各有專長，妮妮擅長體操、娜娜擅長音樂、娣娣則是舞蹈、芭蕾專家，長大後都朝演藝圈發展。

三人也常常被拿來相互討論，不論是身高、體重，甚至是腿長，都被網友熱議，日前妮妮提到自己有公主病，很感謝妹妹們容忍自己。目前妮妮在戲劇、電影方面下苦功、事業重心轉往大陸的娜娜已有好幾部影視作品，目前在陸綜、時尚品牌代言頗有心得，娣娣也在努力發展屬於自己的演藝路。

1、徐熙媛、徐熙娣

大小S年紀輕輕就以「ASOS」團體出道，常常來被評比，過去常有觀眾說小S沒有大S漂亮，但活潑幽默的個性讓她吸引了粉絲，之後小S轉往主持界、大S則是朝戲劇發展，兩姊妹各自成為佼佼者。

一直以來，大小S的明星光環讓她們備受關注，不論是「口罩事件」、「剝蝦論」等，只要一開口就會成為當紅話題。近日因為小S響應賈永婕的善舉捐贈便當及醫療機器，還提供電解水給防疫旅館，受到廣大網友的讚賞；反觀大S則是在IG罵政府造成熱議，有網友到小S臉書留言狠酸大S「不要扯後腿」，對此小S跳出來回應：「其實我姊做很多善事，她是好人！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月17日至2021年06月16日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣演藝圈同父同母親姊妹』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」