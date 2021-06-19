【愛傳媒葉毓蘭專欄】全國警察、消防、移民同仁，一直以來你們辛苦了，臺灣防疫有你們真好！

從去年政府啟動防疫工作以來，警消移就在各項執法工作上不遺餘力，我也在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」立法過程中，一直主張警消移屬於防疫工作人員，要給予相關工作津貼及足夠的防護裝備。

在這次審查特別預算中我不斷努力及堅持，運用提案成功爭取相關經費，期望未來讓同仁們在值勤時無後顧之憂。猶記去年，內政部在上一次追加特別預算裡編列6億3855元給警消移同仁，本次大幅增加為12億895萬元。

警察勤務部分的確診者接觸史複查、協尋失聯者，消防部分的後送病患，移民勤務部份的查處匡列外來人口、執行包機或郵輪專案、隨機戒護、戒護外來匡列人口就醫等防疫工作，均納入防疫工作獎勵金。

並且，我更提案要求防疫旅館維安及查處防疫違規等勤務，也獲警政署承諾納入；消防署方面亦同意研議對確診病患施急救納入獎勵金。

除了上述這些實質的獎勵外，我更看重值勤防疫工作的同仁其後續的保障，目前澎湖縣政府及疾管署，都有為所屬人員加保防疫保險，我提案要求警消移同仁都要比照辦理，在人總、金管會等機關協助下，內政部目前也已經在研商及規劃納保方案，預計能在嚴峻的疫情下給予同仁多一層保障。

另外，疫情爆發以來蔡政府不斷濫用假訊息查處的手段，輕縱執政黨的黨羽打手造謠，卻移送查辦無辜百姓，更造成警察淪為政治打手。

本次我提案要求檢討，執政黨卻惡霸表決封殺，讓警察在忙碌的防疫工作之餘，還為了執政黨執意的政治目的被人民質疑，我至表遺憾。

最後，我成功爭取麻醉醫師、麻醉護理師應比照其他醫護，納入防疫津貼。另也提案為在臺灣近29萬未取得我國身分的新住民因無法申請紓困的窘境，要求各部會檢討並儘速改進，讓陷入困境的新移民家庭重回社會的保護傘下。

這次紓困4.0許多行政部門多用過去的方案複製貼上，遺留許多紓困孤兒，我提案要求政府檢討及研議，將街友們納入紓困方案。種種的提案在這幾天的努力下都獲得通過，期望在如此的疫情困境中，沒有人被遺忘。

希望在臺灣的我們早日渡過這波疫情的難關，期盼大家同島一命，健康平安。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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