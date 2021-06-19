【愛傳媒程富陽專欄】今年6月的「端午」很「清明」，本是桂粽飄香的節日，卻因冠狀疫情的烏雲罩頂，莫說龍舟，連桂粽及返鄉團圓都成了氣泡，空氣吹起的盡是一股清明的淒涼；從5月中旬的疫情破口蔓延全台迄今，也不過才一個月有餘，但因染疫死亡的人數卻已飆破500人，但面對民進黨意識形態的作祟，由大陸上海復興總代理的BNT輝瑞疫苗，硬是仍還被一些芝麻蒜皮的行政枝節阻於境外，這種「反智行為」發生在自詡民主自由的台灣身上，連國外媒體都覺得不可思議。

而台灣疫情指揮中心，每日只能由疫情指揮官以面無表情，行禮如儀的尊容，冷漠口述確診例及死亡人數，難怪有網友藉日前端午節，把蘇軾弔祭亡妻的《江城子》一詞改寫成：「端午生死兩茫茫，禁返鄉，虛解盲。萬人染疫，無處話淒涼。縱使相逢應不識，罩遮面，人心慌。五漢廢言擺爛王，普篩擋，高端放。相顧無言，惟有淚千行。料得來年腸斷處，悼國殤，鏟亂黨！」說來，也真是令人噓嘆！

事實上，如果為了減輕疫情的持續蔓延，可以減低確診者的死亡率，莫說犧牲一個端午的團聚，就算政府實施再嚴苛的防疫措施，我想台灣民眾還是可以理解及支持的；但如今執政黨將疫情防治硬與反中情節連結在一起，實已到了「反智」的地步；為了意識中那股無法抹去的「恐中」想像，連以犧牲無辜台灣民眾的性命都在所不惜，這種只察秋毫之末而不見輿薪；只望坏土之壟而無視泰山；只懼窪水之陷卻無畏江河滅頂的心態與行徑，著實讓人嘖嘖稱奇。有人笑話說，台灣雖無法延續上世紀曾經輝煌過的「經濟、政治奇蹟」，卻能於21世紀另創「疫情奇蹟」，也算是另闢蹊徑了！

其實，反智主義（anti-intellectualism）又稱作反智論；大致可分為兩大類：一是對於智性、知識的反對或懷疑；另一種則是對於知識分的懷疑和鄙視。今天，我們目睹台灣執政黨在疫情上的策略，可說正走向一條「反智主義」的道路上；從智性上，執政黨捨棄或干擾目前國際認證的疫苗進口，卻癡心鍾情那唯一一瓢尚無確定且緩不濟急的國產疫苗；而對國內無論專家、學者提出的有關防制疫情諫言，卻又千篇一律的冷漠對待，嗤之以鼻，正反映權力者對於知識分子的鄙視。

當執政者的行為脫離科學與現實，卻放縱類似1450的外包媒體公關來推銷其錯誤政策，必然引起人民、甚至菁英的嘲弄或反抗；從國內知名政評家趙少康一篇《超前部署的爛政府》中的一段對話：「說要戴口罩時，因為口罩不足，我說都ok你先領；說要超前部署買疫苗時，你說台灣買了3000萬劑馬上到；說要普篩的時候，你說偽陽性會拖垮醫療資源；說要趕快買疫苗時，你說台灣是防疫模範生，何必去搶疫苗？問疫苗在哪，你說中共阻擾；說可幫忙買疫苗時，你說要八項文件疫苗授權書；問疫情嚴峻至此，你說都是人民鬆懈。」當以上這些對話內容面對台灣因疫情死亡數逐漸上昇時，這已不是政治立場的問題，而是一個選擇是非對錯的問題，是一個選擇科學對神棍的問題，更是一個選擇對生命取與捨的問題。

其實，在這次世紀冠狀病毒中的「反智現象」，可說無所不在，台灣並非擁有專利權；從美國前總統川普在疫苗開發前推薦的「消毒劑注射法」，到英國首相強生倡議的「群體免疫法」；從印度民眾堅信的「喝牛尿解毒法」，到美國知名牧師肯尼思·科普蘭公然在電視節目中「現場做法」，表示可藉此驅逐冠狀病毒，可說歷目在前；偏偏這些「反智行為」，竟也一時廣為興起，並獲得社會部分大眾的認同；可見，當多數人如都存著事不關己，面對一些「反智言論」不做深入思考及反駁時，則必然出現人云亦云的群體狀況，而這更導致「反智行為」的極大生存和傳播空間。

此刻我們最擔心的是，當上述那些反智現象正一一被現實搓破時，台灣政府卻反其道而行，毫不猶豫拾起這種「反智」的泡沫，充當自我的偽裝；當其嘴上滿滿是「台灣價值」，腳下卻踐踏著滿滿「台灣冤魂」之際；如果大眾再縱容此等無良政客的「反智行為」，那我們只能說：「天作虐，猶可違，自作虐，不可活」了！

作者為退役上校

照片來源：疾管署官網截圖。

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