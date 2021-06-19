【愛傳媒黃珊珊專欄】有一群人總是默默站在最前線，穿著悶不透風的防護衣，從頭到腳包得緊緊，連他爸媽都快認不出來了，卻有人說他們是在作秀。

這群人6月18日到環南市場做快篩，即使汗流浹背，即使有人酸言酸語，他們還是笑笑的說「謝謝所有人的辛勞」。

環南市場是萬華重要的市場，更是大台北地區重要食材的集散地，就算是三級警戒的狀態下，重要的民生物資拍賣是無法暫停的。

這次是快篩機動隊第二次進駐環南市場替攤商快篩，9日、11日總共檢驗438人，18日自治會提供名冊518名，但最後前來快篩的僅有352人，報到率67.9％，我想還是市長那句老話「心存善念，盡力而為」吧！

我要謝謝機動快篩隊的所有同仁，你們的辛苦和努力，烈日下的汗流浹背，都是為了所有市民的平安健康，才不是為了作秀，有本事就來穿著三級防護衣在37度下待4小時。

18日行政院也宣布將授權民間購買新冠疫苗並運送、捐贈給政府，無論是什麼方法，我相信全體國人都非常樂見有更多的疫苗能夠來到台灣，盡快讓更多人順利接種，多一層保護，也多一層安心。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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