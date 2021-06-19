國內疫情嚴峻，行政院發言人羅秉成表示，政府將授權台積電與永齡基金會代表政府，洽談購買各500劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐給政府。國民黨立委鄭正鈐指出，既然政府能以授權的方式採購疫苗，為什麼之前還要以「原廠授權書」、「出貨證明」等各種行政限制與干擾，百轉千迴後，才獲得授權？從這件事也能看出，蔡政府只重視意識形態而不重視百姓生命權益。

鄭正鈐昨日（18）在臉書發文表示，很感謝鴻海創辦人郭台銘與台積電，為台灣人民盡心盡力，各購贈500萬劑BNT德國原廠疫苗，但蔡政府拖了這麼久，無視人民要疫苗想活命的聲音，直到郭直接攤牌，才願意授權給鴻海永齡基金會、台積電代表政府與德國BNT原廠洽談，「這難道不是把政治算計置於人民的生死之前？」

鄭正鈐質疑，既然政府能以授權的方式採購疫苗，為什麼之前還要以「原廠授權書」、「出貨證明」等各種行政限制與干擾，百轉千迴後，才獲得授權？台積電捐贈500萬疫苗，國人非常感謝，但與郭台銘捐贈疫苗的過程對比之下，蔡政府有無「行政卡關」以及「各路看不到的力量技術拖延」，其實不言可喻。

針對總統府發言人張惇涵稱，疫苗採購「必須原廠製造、包裝後直送台灣」一事，鄭正鈐痛批，上海復星製藥擁有代理權，台灣要買BNT就無法繞過，蔡政府只關注意識形態，卻無暇聽見百姓要活命的聲音。蔡政府的疫苗政策錯誤，不但買不到足夠的國際認證疫苗、也無法掌握疫苗能否如期到貨、更無法讓國人免於無疫苗可打的憂慮之中；然而蔡政府不但不肯認錯，連民間要捐贈疫苗，還要求得政府青睞，拜託政府「高抬貴手」，這是何其荒謬的現象。