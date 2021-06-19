在東區準決賽G4不小心扭傷右腳踝的籃網主控厄文，籃網官方19日正式宣布他將不打20日搶7大戰，籃網總教練納許表示，「厄文正在接受治療，距離復出還有一段時間，但他的康復進展順利，如果我們闖進東區冠軍賽，他或許會在東決某個時間點復出。」

厄文今年季後賽場均22.7分、5.8籃板及3.4助攻，卻在東區準決賽G4第2節，不小心在切入上籃同時，踩到公鹿「字母哥」阿提托康波的腳，造成右腳踝嚴重扭傷，目前已經缺席了G5與G6，假如籃網明天輸球，厄文本季就可提前結束了。

儘管厄文歸期未定，納許卻很堅決表示，「厄文雖然還沒有任何復出時間表，但我認為他的傷勢不會讓他在這個球季提前報銷。」問題是以當前兩隊氣勢來看，就算明天G7回到紐約進行，籃網也不一定能在自家主場順利贏球闖進東區冠軍賽。

所以比起擔憂厄文傷勢，納許更想放出煙霧彈干擾對方，他在今天表示，「聯盟的罰球10秒違例規則，在阿提托康波身上根本沒被執行！」就算冒著可能遭到聯盟罰款的風險，納許還是說出這種嘲諷阿提托康波罰球時間過長的話，擺明就想干擾對方！