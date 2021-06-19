台灣新冠肺炎疫情雖趨緩，不過全台仍處於三級警戒，女星郁方堅守防疫原則不出門，昨(17日)在臉書曬出自己寫的小楷字跡，讓網友驚艷不已，不過回覆網友留言時，提到賈永婕的事時，竟掀起網友議論，讓她決定將則留言刪除，避免引發更多風波。

郁方曬出以小楷毛筆字，寫有王維《田園樂七首·其五》的四句詩成果，不過有網友從她揮毫內容中，聯想到賈永婕近日為捐救命神器HFNC四處奔波，卻遭部份網友嘲諷的挫敗心情，讓她無奈回應：「你說是不是？藝人在做官員的事，官員在做藝人的事⋯無言呢。」不過卻有網友認為此留言內容不妥，她則回覆：「好吧，我的錯，我把它刪掉」。

郁方留言被網友認為內容不妥。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

該名網友回覆：「其實我並不是要您刪文的意思，而是希望您慎言；因為我是看到報導才來的，您跟友人的互動很美好，但現在是需要大家團結防疫的時候，所以我個人覺得這句話不合適，也與實情有出入。感謝您聽進了我的聲音，台灣加油～」，對此，郁方除了虛心接受指教之外，也高EQ回應：「非常好謝謝你」。

郁方目前已將留言刪除並道歉。（圖／好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方其實從去年疫情剛發生時，為了祈求疫情快散去，就進行了108天齋戒，現在疫情更甚以往，她也感謝粉絲朋友提議，決定從再次進行108天齋戒，一直到9月2日，希望所有人能早日恢復以往的正常生活，更喊話：「祈禱天下無災，疫情退散，國泰民安，風調雨順啊！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922