台中市長盧秀燕宣布19日、20兩日上午開放鄰長施打疫苗，里鄰長感謝市府重視基層，施打後提升保護力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫苗供應不求，里鄰長扛起居家檢疫與居家隔離者關懷服務重任，並逐戶發送「接種疫苗通知單」協助長輩前往快打站等多項任務，為防疫盡心盡力且常須與民眾接觸，符合中央所列第二類的一線防疫人員接種資格。市長盧秀燕宣布19日、20兩日上午開放鄰長施打疫苗，多名里鄰長均出面力挺市府政策，感謝市府重視基層，施打後提升保護力，對防疫有一大助益。

豐原區東湳里鄰長盧錦秀說，鄰長每天要幫忙發放接種疫苗通知單，跟很多民眾接觸，感謝盧市長為鄰長爭取優先打疫苗的機會；豐原區豐榮里里長林金玉及豐榮社區發展協會理事長李慶武指出，在疫情嚴峻時，鄰長配合里長發送通知單，面對許多里民，感謝市府開放讓鄰長施打疫苗，顯示盧秀燕對基層的重視。

民政局長吳世瑋說，台中市鄰長計有1萬3000人，平時受里長指揮監督，協助區公所及里辦公處分送市政宣導資料、睦鄰互助、里內環境清潔、緊急災害反映與社會福利、急難救助等工作。

疫情期間更是維持防疫量能的第一線防疫人員，須協助里長發送居家檢疫關護包、注意居家檢疫民眾是否擅離居所，並協助鄰內長輩前往快打站施打疫苗，甚至帶獨居長者前往施打，台中每一里少則幾千人，多則上萬人，配合市府啟動疫苗快打站，為台中防疫貢獻心力。