氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有回波消消長長，移入陸地給中南部帶來局部降雨，其他地區天氣晴朗。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部有不定時、局部性的陣雨或雷雨，有時有較強對流發展；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，仍有37、38度高溫出現的機率，要注意防曬、防中暑。明日、21日鋒面逐日接近，水氣漸增，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部、雨勢逐日增大；21日北部、東半部亦將轉為有局部陣兩或雷雨的天氣。

吳德榮說，雖然統計上「梅雨滯留鋒」，以5月中旬至6月中旬在台灣附近徘徊為最多，但還是有些年早在5月上旬就發生，有些年則晚至6月下旬還有發生，多雨型態甚至跨進7月初；所以，今年並不算特別晚。最新歐洲模式，模擬22日至25日「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊。期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率，雖然為各水庫帶來更多儲水是眾所期待，但對其可能致災，還是要注意防範。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，26日至28日「梅雨滯留鋒」北移，但「太平洋高壓」並未隨之增強西伸，台灣仍處在多雨的型態；鋒前西南風逐日增強，大氣不穩度高，仍有明顯降雨、「劇烈天氣」發生的條件。不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，各國模式皆會不斷調整，需持續觀察最新資料。