新冠肺炎疫情未降溫，台中市政府都市發展局去年5月全國首創「遠距審照」服務，建照審查免出門，在家或辦公室即可與審照人員完成審照作業，現在加碼推出「遠距審照2.0」，建照申請案件全面電子化免紙本卷宗遞送，確保建照審查業務不中斷並阻斷接觸感染風險。

都發局指出，以往建照審查方式由建築師檢附申請書表、報告書與建築圖說紙本資料，與建照審查人員面對面近距離方式進行審查，考量既有模式將使審查人員與建築師面臨感染風險，市府推動「遠距審照」服務，建築師不需大幅度改變既有建照前置準備作業、審查作業流程與軟硬體設備，在約定審照期間，審查人員將通知以雲端會議室方式進行建照審查。

因應防疫，都發局再推動「遠距審照2.0」服務，包含「無紙審照app」與「遠距視訊平台」兩個子系統，建築師將建照申請書表、報告書與建築圖說等電子資料上傳至都發局雲端中，審查人員透過「無紙審照app」進行審查，並在系統上記載補正缺失事項，透過「遠距視訊平台」與建築師進行視訊通話，不用親臨現場。

都發局指出，「遠距審照2.0」能阻斷接觸感染風險，保護市民身體健康與安全，「以網路代替馬路免舟車勞頓」、「照顧偏遠弱勢請照權利」與「強化衛生防疫服務零距離」三大理念。