還記得湖人後衛薛洛德在今年季後賽期間，突然移除IG自介湖人後衛的無腦動作嗎？沒想到隊友庫茲馬有樣學樣，19日突然也把IG自介的湖人球員移除，只留下NBA總冠軍字樣，擺明就想表達自己內心嚴重不滿，卻忘記自己在首輪表現有多爛！

庫茲馬去年夏天才跟湖人完成3年4000萬美元續約，卻在今年季後賽首輪，交出場均6.3分、3.8籃板，投籃命中率2成92、三分命中率1成74的差勁表現，也讓美媒開始公開呼籲湖人應該趕緊把他送走，換來真正可以幫到湖人的球員。

所以庫茲馬才會使用這種移除IG自介方式，表達自己內心情緒的嚴重不滿，代表他根本沒有反省過自己為何在今年季後賽表現如此低迷，只能採用這種方式表達，看來或許連他自己也清楚，自己繼續待在湖人打球的時間恐怕不多了吧。

其實不只薛洛德、庫茲馬兩人使用這種方式表達不滿，曾獲年度第六人的哈瑞爾，也曾在IG上面嘲諷自己本季待在湖人不受重視的窘境，看來湖人在今年夏天勢必做出改變才行，反正詹姆斯也都放話，他跟安東尼戴維斯都將介入湖人接下來的人員變動了。