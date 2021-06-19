國民黨立委李德維17日在立法院審查預算片段

國民黨立委葉毓蘭、林思銘、鄭正鈐及李德維4人，日前提案刪減文化部所編列補助費中的3億9047萬5000元，此舉引發不少藝文界人士不滿，葉16日宣布將本案撤案並道歉。李德維18日特別刊出一段93秒影片，強調自己並非反對藝文紓困，而是該提案編列文化工作者需8個月補助，他要求行政院通盤普查其他行業，是否亦有需3個月以上補助之行業者？文化部部長李永得、主計長朱澤民也當場表示認同。

李德維18日在臉書發文表示，葉毓蘭認為文化部補助紓困藝文工作者8個月，相較於其他部會補助其他職業的3個月，可能引發公平性問題，因此提案減列，而他本人也認為有討論空間於是連署，但隨即獲得各方批評指教，葉表示理解並撤案，他本人也學到一課。

李德維刊出一段17日在立法院審查預算的影片，李強調，如果文化工作者會因為狀況特殊需要8個月補助，會不會還有其他職業的朋友，也需要延長補助呢？因此他當場要求行政院各部會務必盤點仔細，該延長就延長。在座的文化部長李永得當場點頭稱是，主計長朱澤民還主動補充「像是醫療院所」。

面對基進桃園黨部執行長藍士博「是覺得台灣藝文界好騙、好呼攏嗎？」的指控，李德維回擊，他完全理解新進政治工作者需炒作議題打知名度，特別是自甘於當執政黨鷹犬側翼的基進黨，身處民怨爆發的大逆風中，恐怕伸頭也挨刀，縮頭也挨刀，「但是士博兄，你見獵心喜、胡說八道，實則是看不懂提案，也不求甚解，丟臉的就是自己了。」李更呼籲大眾給他93秒的時間，看一下他的提案說明，便可知他們不但沒有剋扣預算，反而要求的更加完善。