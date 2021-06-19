月津港水岸5公園整建完工。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

月津港水岸5公園整建完工。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

鹽水區月津港燈節是臺南市每年春節期間重要觀光重點之一，為建構更完整的月津港水岸遊憩廊帶，市府工務局投入2.5億元經費開闢整建的5座水岸公園，在嚴峻的防疫時期，仍堅守崗位積極施工，今已全部完成，水岸風光煥然一新。

工務局表示，透過前瞻基礎建設「城鎮之心計畫」，以既有月津港燈節場地為核心，開闢整建公2、3、4、16、19等5座公園，建構更完整的水岸生態遊憩環境，總計面積約3.48公頃，總經費2億502萬元。

建置工程包括公2公園既有平台提升優化、公3、公16公園步道開闢及環境景觀綠美化、公4公園景觀及河道整治活化、公19公園廣場開闢及綠美化。

原本發展不連續之鹽水區月津港水岸綠廊，重新規畫人行及自行車兼容動線，改善成為連續可供市民活動、觀光休憩之空間，並作為自行車等綠色運輸工具使用，打造出約6.85公里藍綠帶生態水岸及自行車道營造，可提升鹽水地區生活休閒品質及帶動地方經濟發展。

另外，工務局也在該公園周邊開闢聯外道路，分別為4公尺及8公尺寬度，總經費1900萬元，串聯公2、公3、公4及公16等公園，讓公園可及性更佳。待疫情過後，相信走過滄桑變身為萬種風情的水岸廊帶，將帶給地區民眾一番心靈上的療癒歡喜。