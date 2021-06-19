台灣菸酒公司總經理黃及時因延任兩次，將於6月21日規劃退休，22日（下周二）台菸酒將召開董事會，改選董事及新任總經理，將由現年63歲的酒品事業部協理林士傑出線，主因林士傑在防疫期間，調度防疫酒精產線有成，幫助台菸酒打響防疫國家隊的品牌力。

這項人事案日前行政院已正式核定。黃及時因已延任二次，今年決定退休，已請辭多次，董事長丁彥哲勉為同意。而林士傑並非現任副總，之所以跳級升任，主因四位副總都還年輕，距退休年齡尚遠，若出任政務官需隨董事長同進退；加上林士傑這二年在防疫期間，調度生產防疫酒精有功，且擔任防疫國家隊的重要窗口，表現穩健稱職，深受丁彥哲賞識，得以出線。

2020年初丁彥哲主動報名防疫國家隊，最關鍵左右手即林士傑，林士傑靠著長期在酒品部門的豐富經驗，讓台酒在去年初取得澳洲酒精原料，順利將部分生產酒品工廠停工，改生產防疫酒精，開拓隆田、嘉義、花蓮、台中、宜蘭等五大酒廠防疫酒精產能，從每周20萬瓶提升到每周100萬瓶，今年因疫情升溫，產能更擴大到每周120萬瓶。

據了解，林士傑出身台菸酒公司基層，曾在花蓮等諸多烈酒系統酒廠歷練，是生產技術背景出身，資歷相當完整完整，管理基層得宜，為人斯文也相當客氣，深獲台菸酒員工肯定，也受丁彥哲重用，內部員工都認為是新任總經理相當合宜人選。

台菸酒員工就形容，林士傑堪稱是酒品部的「歷史老師」，在台菸酒任職超過30年以上，日前台菸酒在總部發現一批古文物，只有製酒經驗豐富的林士傑能如數家珍介紹，即使包裝早已老舊發黃，但他從酒標旁的「反共抗俄」即可判斷是民國50年代公賣局特色酒品，另一瓶「建設台灣，復興中華」則為民國70年代，還有辨識出省議員酒、戰後特別清酒等產品，顯見林士傑對公賣局酒品的研究甚深。

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