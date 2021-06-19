住苑裡鎮泰田里有輕微失智症狀的88歲鄭姓老翁，16日下午獨自駕駛四輪電動輔助車，向家中看護表示欲外出接種AZ疫苗，但至晚餐時間未返家，家人恐發生不測向警方報案，並於地方臉書PO文協尋，到17日晚發現鄭翁躺果園內，幸無大礙。
警方表示，17日晚上7時30分許，鄭翁躺臥在苑裡鎮南勢里山區果園內，園主發現報案，警方到場立即提供溫開水供其解渴，再由鄭翁身上所攜帶健保卡查得真實姓名及住所地址，由救護車護送苑裡李綜合醫院觀察治療，並通知其家人趕赴照護。
通霄分局山腳派出所所長張景霖表示，鄭翁被發現時，臉色蒼白，疲累無力，躺臥在果園內，但意識還清醒，向警方稱胸部及脖子疼痛、左手姆指擦傷流血。
經查證身分後，間接了解，鄭翁生平最怕打針，16日因害怕接種AZ疫苗，隨即逃避離家外出，在外迷航二天一夜後，所幸在南勢里山區果園尋獲，家屬十分感謝果園園主及警方能即時發現，並妥適處置，避免意外發生。
通霄警分局再次呼籲，近期如家中年長有接種疫苗者，應隨時注意其身體狀況，以防範有突發事故發生。
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