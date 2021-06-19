64歲資深演員張晨光演技有目共睹，作品無數，曾以《日正當中》、《京城四少》獲得台灣金鐘獎最佳男主角。最近他將重心放到大陸，近日受邀上直播幫忙賣酒，未料卻引來部分不明理的大陸酸民狂嗆不好好拍戲為什麼要賣貨，讓張晨光在鏡頭前紅了眼眶，低頭落淚，讓其他網友看了都不捨。

張晨光出道將近40年，第一部作品是1982年中視的《天涯赤子情》，從《京城四少》後躍升為男主角專業戶，近年則到大陸拍了《那年花開月正圓》、《你和我的傾城時光》等，搖身變成最帥氣的螢幕父親形象。先前週刊報導，張晨光在當地人氣超旺，跟進開設抖音和微博帳號，引來不少廣告商邀約，曝光率也因此大增。

張晨光強打精神繼續參與直播賣貨。（圖／翻攝自會火微博）

當時週刊指出，張晨光去年接下一支整形醫美廣告，推估就有千萬台幣入袋，加上抖音上的廣告行銷等，今年第一季就賺了6千多萬台幣。他因演技好，戲劇邀約也多，對自己要求甚高，私下非常重視外貌和體型，更會找健身教練執導雕塑，60多歲的他體脂肪只有17%。

張晨光作品無數，演技備受肯定。（圖／中時資料照片）

據大陸媒體報導，張晨光最近受邀上直播賣貨，有部分網友相當不禮貌，留言問他怎麼不去拍戲卻來賣貨，讓張晨光一時情緒激動，數度哽咽落淚，甚至在直播中背對鏡頭偷哭，消息傳開，網友都痛罵酸民都是「鍵盤俠」，批評：「欺負一個老人很了不起嗎？」、「彈幕裡還有人在罵他賣假酒」、「賣貨不是很正常嗎，為啥要攻擊別人啊，好多演員也直播賣貨啊」、「有病啊！張老師不是一直都拍戲啊！帶一次貨那些人可以不看啊！攻擊人家幹嘛！」。

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