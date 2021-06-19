一位韓裔大學投手尙鎬白(Sang Ho Baek 音譯)不幸於上周末去世，年僅20歲，他是美國喬治梅森大學的校隊投手。意外的是尙鎬白死於韌帶重建手術（俗稱Tommy John）的手術併發症，韓裔Youtuber Eric Sim在推特哀悼：「失去一個韓國同胞是令人萬分難過的消息，可惡啊，我是初次聽說有人因TJ手術而喪命，請安息吧。」

Our #MasonFamily mourns the loss of baseball student-athlete Sang Ho Baek.



Sang will be remembered for his positive attitude determination and love for the game.



We extend our thoughts to Sang’s family teammates friends and all who knew him.



📝: https://t.co/fIMkydrTVx pic.twitter.com/CVf36xSZDC — Mason Athletics (@MasonAthletics) June 14 2021

韌帶重建手術是棒球界常見的手術，稱為尺骨附屬韌帶重建術，就是把受傷手肘尺骨的韌帶用自身其他部位的肌腱替換，道奇投手Tommy John在1974年成為第一個手術成功的投手。一般來說，這類手術會讓球員報銷至少1年，大多數人避之唯恐不及，不過成功復原者通常可以藉此找回球速（如果是投手）。最近一次比較特別的是美職天使隊投手大谷翔平，他因為獨特的二刀流技能，即使接受TJ手術之後仍能繼續上場打擊。

投手的養成需要很長的時間，很遺憾尙鎬白起步不久就被肘傷纏身，甚至因此開刀去世。多家美媒報導這個消息，八卦媒體TMZ引述消息來源，尙鎬白死於術後復原時體內出現的血塊。

喬治梅森大學棒球隊總教練說：「我們對於失去了尚而感到沉痛，他是個優秀的隊員，受到大家喜愛，我們永遠懷念他。現在請大家支持尚的家人。」尙鎬白的一位隊友摩根(Scott Morgan)在網路募款平台GoFundMe號召大家幫助尚的家人度過難關，希望能募得15000美元（新台幣41.7萬）。