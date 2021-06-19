一位韓裔大學投手尙鎬白(Sang Ho Baek 音譯)不幸於上周末去世，年僅20歲，他是美國喬治梅森大學的校隊投手。意外的是尙鎬白死於韌帶重建手術（俗稱Tommy John）的手術併發症，韓裔Youtuber Eric Sim在推特哀悼：「失去一個韓國同胞是令人萬分難過的消息，可惡啊，我是初次聽說有人因TJ手術而喪命，請安息吧。」
韌帶重建手術是棒球界常見的手術，稱為尺骨附屬韌帶重建術，就是把受傷手肘尺骨的韌帶用自身其他部位的肌腱替換，道奇投手Tommy John在1974年成為第一個手術成功的投手。一般來說，這類手術會讓球員報銷至少1年，大多數人避之唯恐不及，不過成功復原者通常可以藉此找回球速（如果是投手）。最近一次比較特別的是美職天使隊投手大谷翔平，他因為獨特的二刀流技能，即使接受TJ手術之後仍能繼續上場打擊。
投手的養成需要很長的時間，很遺憾尙鎬白起步不久就被肘傷纏身，甚至因此開刀去世。多家美媒報導這個消息，八卦媒體TMZ引述消息來源，尙鎬白死於術後復原時體內出現的血塊。
喬治梅森大學棒球隊總教練說：「我們對於失去了尚而感到沉痛，他是個優秀的隊員，受到大家喜愛，我們永遠懷念他。現在請大家支持尚的家人。」尙鎬白的一位隊友摩根(Scott Morgan)在網路募款平台GoFundMe號召大家幫助尚的家人度過難關，希望能募得15000美元（新台幣41.7萬）。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。