澎湃新聞報導，中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠滅活疫苗3-17歲小年齡組的免疫橋接臨床試驗正在阿拉伯聯合大公國進行，阿拉伯聯合大公國阿布扎比王儲的兒子帶著孩子也參加了此次免疫橋接臨床試驗研究。

中國生物官方微信公眾號18日發佈的消息稱，國藥集團中國生物新冠疫苗全球臨床試驗負責人朱京津表示，阿聯高度重視新冠疫苗研發和臨床試驗，國家領導人身先士卒，帶頭參加試驗，並全方位支持疫苗分裝和國內外供應，為全球抗疫做出了示範。

路透報導，阿拉伯聯合大公國阿布扎比王儲穆罕默德·本·扎耶德·阿勒納哈揚的兒子謝赫·泰布·本·穆罕默德陪同其子女、姪女和侄子參加了此次免疫橋接臨床研究。

中國生物表示，橋接試驗是指利用原地域、組份、人群、接種程序等已有臨床試驗信息，根據需要在新地域進行的一系列附加試驗，通過試驗提供與新地域人群有關的藥動學或有效性、安全性、適宜劑量以及接種程序等信息，從而快速地將原有藥品的臨床數據外推到新地域，擴大推廣範圍。

阿拉伯聯合大公國阿布扎比媒體辦公室16日在社交媒體上表示，這項試驗將監測900名兒童的免疫反應，「為不久的將來給兒童接種疫苗做準備」。

此前中國生物發佈消息稱，中國生物新冠疫苗3-17歲年齡組已經在河南完成I／II期臨床試驗。中和抗體幾何平均滴度(GMT)和陽轉率與成人組相比無顯著性差異；接種後安全性良好，未見嚴重不良反應。6萬多人安全性和有效性數據已經通過專家論證，疫苗獲批在該年齡組緊急使用。

中國生物稱，此次在阿聯啓動免疫橋接臨床試驗目的是評估900名3-17歲不同國籍的健康人群疫苗接種後的免疫原性和安全性，為今後兒童在更大範圍內開展新冠疫苗接種做好準備。