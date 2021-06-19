國內新冠肺炎疫情嚴峻，一位罹患失智及躁鬱症的阿嬤確診後住進隔離病房，卻因為待不住密閉空間，竟以湯匙撬開病房門鎖，頻頻上演大逃脫，後來醫護人員想出一個好方法，安撫阿嬤焦慮的情緒，乖乖接受治療。

慈濟基金會日前在臉書分享一段溫馨故事，指出一位確診阿嬤罹患失智及躁鬱症，待不住隔離病房，被其他醫院轉送到慈濟醫院收治，剛開始院方試著將隔離病房上鎖，想不到阿嬤竟以湯匙撬開門鎖偷溜出去。

醫護人員靈機一動，找來跟人一樣大的填充娃娃，用以安撫阿嬤。（圖／台北慈濟醫院提供）

因為疫情期間，阿嬤家屬無法陪同，後來家屬建議，若是有一個人能陪在阿嬤身邊，即使不講話，也會讓她比較平靜。但忙碌的醫護人員沒辦法專門指派一人整天陪著阿嬤，後來才靈機一動，找來跟人一樣大的填充娃娃，細心畫上五官，充氣後再穿上防護衣，放在阿嬤的病房內，這才成功安撫了阿嬤焦躁的情緒，得以安心接受治療。

貼文一出感動無數網友，紛紛留言直呼「感動哽咽了」、「老奶奶妳要加油，謝謝醫生讓奶奶安心不怕孤單」、「說服老人要對症下藥，真是愛與智慧」、「忙爆的醫護人員還可以這麼細心，真讓人動容及佩服」。