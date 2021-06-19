一名計程車司機2020年8月間於台北市信義區載到一名衣衫不整的女乘客，上車時精神恍惚地說「我被強暴了」，旋即又下車，而在附近巡邏的警察察覺該女狀態不妙，先送醫後調閱監視器，查出該女是遭到一名高姓男子下藥迷姦，台北地檢署18日依加重強制性交罪將其起訴。

檢方起訴指出，高姓男子於去年8月間，在信義區某間夜店巧遇上幾乎斷片的該名女子，遂起了色心與犯意，先上前搭訕後，偷偷在酒飲中下藥並將其帶出場，並選在隱密處性侵得逞。

檢警調查，高男犯後隨即逃逸，被害女性則精神恍惚地走向計程車，上車才坐下就喃喃自語「我被強暴了」，說完又下車，還將物品遺留在車上，司機見女子狀態不佳，也未返回取個人物品，便趕緊報警處理。

所幸當時附近有巡邏員警，警察見該名女子衣著不整，又袒胸露乳，遂上前關心，孰料該女反覆地說，「我被強暴了」，員警便先將其送醫，在其體內驗出鎮定劑藥物的成分，此外，員警調閱事發地點附近監視器追查後，發覺該女是遭到一名高姓男子下藥性侵，女子清醒後也憤而提告，案經檢察官調查，18日依加重強制性交等罪將其起訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。