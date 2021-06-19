騎機車的鄭姓男子被王姓男子從後方開車高速追撞，機車車體、車內物品散落一地。（宜蘭縣政府警 察局提供／胡健森宜蘭傳真）

一場原以為是單純的肇事逃逸車禍，在警方細心追查下，驚覺可能是預謀殺人事件！宜蘭縣三星鄉昨（18）日上午發生一起車禍事件，騎乘機車的鄭姓男子遭人從後方追撞送醫傷重不治，警方立即追查到撞人的車輛及車主，不料竟在一處產業道路旁的樹林間發現已經輕生的王姓男子，進一步調查後發現，王某與鄭某兩人在多年前就曾結仇，因而研判這恐怕是一起開車殺人後再輕生的案件。

宜蘭縣三星警分局在18日上午8點接獲110通報，指三星鄉中山路3段，發生A2車禍事件，警方獲報後立即趕往現場，查出騎機車被追撞是63歲的鄭姓男子，因傷勢過重，雖緊急送醫急救仍宣告不治。

警方隨即擴大過濾並調閱附近監視器，發現王某開車一路尾隨，直到人煙稀少的事故地點，才突然加速從後方追撞後逃逸，因而研判並非單純的肇事逃逸案件。

警方立即透過車牌分析，鎖定69歲的王姓男子涉有重嫌，立馬通報線上警網展開攔捕，在下午3點半左右在三星鄉紅柴林產業道路旁發現王嫌的車輛，員警上前盤查時赫然在車輛旁的樹叢內發現已經輕生的王姓男子；警方立即封鎖現場，並聯繫警察局鑑識人員到場採證。

據了解，開車撞死人後輕生的王姓男子與被撞死的鄭姓男子，兩人素有嫌隙，早在1994年就因發生糾紛鬥毆並互控傷害，相隔6年之後，王某懷疑鄭某介入家庭，更因此衍生出槍擊事件，兩人可謂結仇甚深。

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