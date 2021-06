日本捐贈台灣124萬劑的AZ疫苗,讓許多台灣人很感動,台大婦產科醫師施景中發文分享,一名日籍小朋友要手術,他在手術室外遇見孩子的家長,向對方表達日本捐疫苗給台灣的感謝,接著並關心夫妻倆是否打疫苗,因為不曉得台灣政府是否有讓日本僑民優先打疫苗,未料對方聽了竟擺手、向他鞠躬說「這是日本送給台灣人的禮物,是為了報答你們的。我們不可以先打。」

施景中昨在臉書發文分享,早上進開刀房發現今天的刀比較晚開始,便問了麻醉科的醫師同仁,對方表示一個日本籍的小朋友要做心臟手術,必須等他先穩定後,麻醉人力才有辦法分配到產房。細問才發現,開刀的孩子竟是當年產檢的孕婦生的小孩,當時轉診到他這邊的時候,他確定了胎兒心臟的問題,「小孩問題其實不輕,但夫妻從來沒向我訴苦過。」

施景中表示,他的父親半年前在清晨中無病、無痛過世,他去母親家中陪伴她,而這個日本小孩剛好在同一時間誕生,因此他沒能到醫院幫忙。孩子的爸爸在日系公司工作,與太太常年派駐在台北,因此享有台灣的健保,小孩也是如此。

施景中說,麻醉科醫師告訴他,這次日本在疫苗方面,幫了台灣很大的忙,因此一定要好好照顧這小孩來報恩。而他今天的兩台刀也都不輕鬆,第二台刀的孕婦還有複雜內科病史,麻醉團隊也耗費了許多心力來幫她。

施景中指出,開完刀後,他換好衣服準備與母親碰面,因為母親下午要來打疫苗,但當他搭電梯下樓時,卻突然想到了什麼,便在六樓就停下來,走到手術室外,果然看見了熟悉的身影,距離產檢已過了半年,但那位日本先生還認得他。

施景中向他表達感謝「謝謝日本送我們的疫苗,因為你們的好心,我母親現在可以打疫苗,真的很感謝你們。」接著他也詢問那位日本先生與太太是否打疫苗了,「台灣政府,有沒有讓日本僑民優先打這批疫苗嗎?」對方聽了搖搖手,並向他深深鞠了一個躬說「這是日本送給台灣人民的禮物,是為了報答你們的。我們不可以先打。」

施景中透露,那位日本先生還說,南部好像有縣市讓日本僑民先打,但他認為,他不應該佔用這些給台灣人的禮物。這一席話讓施景中聽了感到很溫馨,又覺得對他們很虧欠。心中滿滿的感觸也讓他想起2年前去希臘參加會議的時候,意外看到的一句話「The sunset is the proof that everyday can end beautifully. (日落,是我們可以美好渡過每一天的最佳證明)。」

施景中也說,後來他在台大國際會議中心找到母親,接種疫苗的動線明確,母親打完疫苗後休息了15分鐘,領了疫苗黃卡之後,就由弟弟載回家。到了傍晚他聯繫母親,確認身體狀況沒有不舒服,同時也聽說那位日本小朋友順利完成手術。

