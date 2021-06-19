日本捐贈台灣124萬劑的AZ疫苗，讓許多台灣人很感動，台大婦產科醫師施景中發文分享，一名日籍小朋友要手術，他在手術室外遇見孩子的家長，向對方表達日本捐疫苗給台灣的感謝，接著並關心夫妻倆是否打疫苗，因為不曉得台灣政府是否有讓日本僑民優先打疫苗，未料對方聽了竟擺手、向他鞠躬說「這是日本送給台灣人的禮物，是為了報答你們的。我們不可以先打。」

施景中昨在臉書發文分享，早上進開刀房發現今天的刀比較晚開始，便問了麻醉科的醫師同仁，對方表示一個日本籍的小朋友要做心臟手術，必須等他先穩定後，麻醉人力才有辦法分配到產房。細問才發現，開刀的孩子竟是當年產檢的孕婦生的小孩，當時轉診到他這邊的時候，他確定了胎兒心臟的問題，「小孩問題其實不輕，但夫妻從來沒向我訴苦過。」

施景中表示，他的父親半年前在清晨中無病、無痛過世，他去母親家中陪伴她，而這個日本小孩剛好在同一時間誕生，因此他沒能到醫院幫忙。孩子的爸爸在日系公司工作，與太太常年派駐在台北，因此享有台灣的健保，小孩也是如此。

施景中說，麻醉科醫師告訴他，這次日本在疫苗方面，幫了台灣很大的忙，因此一定要好好照顧這小孩來報恩。而他今天的兩台刀也都不輕鬆，第二台刀的孕婦還有複雜內科病史，麻醉團隊也耗費了許多心力來幫她。

施景中指出，開完刀後，他換好衣服準備與母親碰面，因為母親下午要來打疫苗，但當他搭電梯下樓時，卻突然想到了什麼，便在六樓就停下來，走到手術室外，果然看見了熟悉的身影，距離產檢已過了半年，但那位日本先生還認得他。

施景中向他表達感謝「謝謝日本送我們的疫苗，因為你們的好心，我母親現在可以打疫苗，真的很感謝你們。」接著他也詢問那位日本先生與太太是否打疫苗了，「台灣政府，有沒有讓日本僑民優先打這批疫苗嗎？」對方聽了搖搖手，並向他深深鞠了一個躬說「這是日本送給台灣人民的禮物，是為了報答你們的。我們不可以先打。」

施景中透露，那位日本先生還說，南部好像有縣市讓日本僑民先打，但他認為，他不應該佔用這些給台灣人的禮物。這一席話讓施景中聽了感到很溫馨，又覺得對他們很虧欠。心中滿滿的感觸也讓他想起2年前去希臘參加會議的時候，意外看到的一句話「The sunset is the proof that everyday can end beautifully. （日落，是我們可以美好渡過每一天的最佳證明）。」

施景中也說，後來他在台大國際會議中心找到母親，接種疫苗的動線明確，母親打完疫苗後休息了15分鐘，領了疫苗黃卡之後，就由弟弟載回家。到了傍晚他聯繫母親，確認身體狀況沒有不舒服，同時也聽說那位日本小朋友順利完成手術。

貼文吸引1.1萬人狂讚，不少網友再度留言感謝日本捐贈台灣疫苗的事情，並紛紛留言祝福日本小朋友平安，希望孩子身體健康、快快恢復。「滿滿的溫暖和感謝」、「真的謝謝日本的幫助」、「日本爸爸好暖心」。