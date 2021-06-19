Joel Embiid and John Collins in each other's faces late in the fourth. pic.twitter.com/vJooBJD8Ea — ESPN (@espn) June 19 2021

這次七六人沒讓老鷹再次逆轉，也躲過淘汰回家命運！無視作客亞特蘭大壓力，七六人19日在東區準決賽G6靠著塞斯柯瑞24分，恩比德也有22分、13籃板，終場104比99強壓地主老鷹，也把戰局延長到21日的搶7大戰，今年兩個東區準決賽系列戰都打到G7！

挾著搶先聽牌優勢，地主老鷹上半場一路壓著東區龍頭七六人打，更靠崔楊半場就拿20分，胡爾特也有15分，打完上半場，老鷹51比47小幅領先，七六人上半場就遇麻煩，當家後衛班西蒙斯很早就吞第3犯，也讓他上半場只打9分鐘。

但在第3節一開始，塞斯柯瑞接連投進三分外線，帶起七六人一波14比0逆轉猛攻，其中他一個人拿了11分，七六人反以10分超前，不過前兩戰都從大幅落後逆轉的老鷹，隨即慢慢追近分差，更在末節提前針對班西蒙斯祭出駭客戰術。

打到最後4分03秒，恩比德在籃下跟柯林斯爆發衝突，儘管恩比德把雙手攤開，卻把柯林斯撞到倒地，最後裁判選擇息事寧人，兩人各吹1次技術犯規，老鷹趁機展開猛攻，靠著崔楊最後1分59秒的三分命中，把比數追成93比94局面。

此時還突然發生斷電意外，但在現場恢復燈光後，恩比德先是籃下補進，接著最後1分15秒兩罰中1，來到最後27.2秒，七六人替補前鋒馬克西兩罰中1，七六人仍保有5分領先，賈林納利雖馬上灌進兩分，馬克西也補回兩罰俱中。

接下來老鷹換成卡培拉灌籃，比數變成97比100，七六人這次換成托必亞斯哈里斯站上罰球線，他在最後13.3秒兩罰俱中，接著胡爾特雖幫老鷹拋進兩分，托必亞斯哈里斯最後2.1秒又是兩罰俱中，總算幫助七六人止住老鷹凶猛反撲。