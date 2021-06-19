立法院昨天三讀通過紓困4.0預算案，共編列2594億9900萬元，但國民黨團提出普發現金1萬、國產疫苗須完成三期臨床、高端EUA須全程直播等提案，全遭民進黨團封殺。國民黨前主席朱立倫今天痛批民進黨，「同黨一命，同擋一命」。

朱立倫表示，立法院臨時會昨天審查「紓困4.0」追加預算，國民黨提出國人最關心的救急紓困及救命疫苗等8大案，包含普發現金1萬元、擴大採購WHO認證疫苗至4000萬繼、公開「3＋11」會議記錄、國產疫苗EUA審查全程直播、檢討國產疫苗採購價格、國產疫苗完成第三期臨床報告再施打、公開「第二類」接種名單、調查民進黨社群中心散播假消息。

朱立倫批評，民進黨無視疫情對民眾產生巨大的損害，生計凋敝、死亡人數攀升，不願面對施政過失尋求補救措施，一錯再錯，將這8大案通通封殺；國人不會忘記，歷史也會記住，民進黨是如何在台灣面臨世紀疫情的當下，將政治利益置於人命與民心之上。

朱立倫指出，人民的耐心是有限的，民主的基礎是人民有權反撲，終有一天，國人會展現民意的力量，歷史必將有公斷。