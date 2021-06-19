大陸全國港澳研究會18日在澳門舉辦2021年年會學術研討會。大陸國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華在致詞中指出，治理香港、澳門的人士，至少應達到六點「愛國者」要求。

鄧中華說，經過2019年「修例風波」和第六屆區議會選舉，香港特別行政區選舉制度在確保「愛國者治港」方面存在的缺陷和漏洞集中暴露出來。為防止反中亂港勢力通過選舉掌控香港特別行政區立法會主導權，進而奪取香港特別行政區管治權，中共中央審時度勢，果斷決定在國家層面修改完善香港特別行政區選舉制度，消除制度機制方面存在的隱患和風險，確保「愛國者治港」。這是防範和化解未來香港選舉風險的迫切現實需要。

鄧中華指出，就澳門而言，「愛國者治澳」原則雖得到切實貫徹，但絕不能以為天下太平，可以高枕無憂。特別是注意防範台灣「太陽花運動」、香港非法「佔中」、「修例風波」的負面影響，防止澳門本地反對勢力把反中亂港模式複製過來。

鄧中華強調，治理香港、澳門的人士，至少應達到以下六點要求：

一是真心尊重和維護中國共產黨的領導。真正的愛國者，必然尊重和維護中國共產黨的領導，絕不攻擊抹黑中國共產黨，絕不反對、否定或者叫囂推翻中國共產黨的領導。

二是真心尊重和維護中國特色社會主義制度。真正的愛國者，必然尊重和維護國家主體實行的社會主義制度，絕不歪曲、挑戰、破壞、謀求改變國家的這一根本制度。

三是真心擁護中華人民共和國對特別行政區擁有並行使主權。真正的愛國者絕不作出任何挑戰中央權力和基本法權威、破壞基本法在港澳有效實施的行為。

四是真心維護祖國統一。祖國統一是中國核心利益。真正的愛國者，絕不宣揚、支持、參與「港獨」、「台獨」等分裂國家的活動，並自覺與「港獨」等任何分裂勢力作堅決鬥爭。

五是真心支持建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。真正的愛國者，絕不與境外敵對勢力相勾連，絕不支持、參與危害國家安全和顛覆國家政權的活動。

六是真正支持港澳融入國家發展大局。真正的愛國者，必然積極助力國家改革開放，推進粵港澳大灣區建設，絕不離間港澳與內地的關係，阻礙港澳融入中國發展大局，破壞港澳經濟社會健康發展。