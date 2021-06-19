高雄市前市長韓國瑜。（圖／取自韓國瑜臉書）

高雄市前市長韓國瑜。（圖／取自韓國瑜臉書）

本土疫情持續升溫，全國各級學校都啟動遠距教學，偏鄉資源與數位落差問題引發關注。高雄市前市長韓國瑜18日表示，自己親送100台筆記型電腦至中南部偏鄉育幼院，孩子們能夠照常上課學習，絕對是近期最讓人感動的畫面；並笑稱，小編覺得他送筆電的身影像披薩送貨員。

韓國瑜17日在臉書發表文章《孩子的教育不能等》，內文指出，新冠本土疫情在5月中猛烈爆發，當教育部宣布全國各級學校停課的那瞬間，對某些學生來說，他們的受教權也在那個瞬間，戛然而止。雖然大家活在3C的世代，但事實上台灣仍有許多偏鄉學童，他們的教育資源本就相對弱勢，學校停課後，他們的家中不一定有電腦、設備甚至網路，有些隔代教養的學童更未必能完善學習使用遠距教學系統進行線上課程，對這些學童來說，停課幾乎就等於停學。

韓國瑜18日即刊出，自己親自駕車，將電腦「外送」至中南部偏鄉育幼院的照片，韓表示：「昨天剛到手的熱騰騰筆電，今天馬上親送到中南部偏鄉的育幼院，想到孩子能夠照常上課學習，絕對是近期最讓人感動的畫面！」更在文中自嘲：「小編覺得像比薩送貨員。」

此文1日內獲得12萬個讚、超過8000則留言與超過3700次分享，並有多位藍營支持者在下方留言回應。國民黨立委洪孟楷表示：「熊貓？吳伯毅？都不是！是韓總愛心外送啦！」鄭正鈐表示：「感謝市長為教育的付出！」，國民黨文傳會副主委王鴻微表示：「孩子的教育不能等！」國民黨青年部副主任詹為元表示：「一起為社會貢獻心力，感謝韓總的愛心。」