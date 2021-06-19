八方雲集啟動外送服務 消費滿999免運費 10:592021/06/19 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （八方雲集即日起啟動外送服務，並推出滿額免費。圖／八方雲集） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為服務居家宅食消費者，連鎖鍋貼水餃霸主「八方雲集」，除了陸續增加EC網購平台銷售品項外，自即日(6/19)起，將啟動外送服務及外送訂單消費滿999元免運費優惠。 八方雲集EC網購平台推出滿額免運費優惠，消費者必須使用信用卡或LINE PAY完成線上付款，且滿999元的訂單即可享免運外送到家優惠。除了冷凍水餃、菜肉大餛飩及豆漿之外，八方雲集EC網購平台也推出旗魚花枝丸及香蔥豬油二款生鮮冷凍產品，產品多樣化以滿足疫情期間消費者的需求。 《觀光股》雲品攻線上宴會服務 轉型拚增新動能 婦人錢包掉大門口 中市警冒雨外送服務到家 #八方雲集 #外送服務 #免運費 #消費者 #EC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 職場》防疫美食不可少 百貨廣場無溢價拼外送服務 18:042021/06/18 生活 摩斯漢堡、Royal Host 樂雅樂餐廳、美樂食、餡老滿全面優惠 12:412021/06/18 生活 把握機會搶網購商機 網站健檢5項不及格NG症狀 09:582021/06/19 科技 美國線貨櫃爆量 運價飆天價 04:102021/06/19 財經要聞 全國停課中 韓國瑜親自開車載100台愛心筆電：送偏鄉育幼院 10:412021/06/19 政治 蔬菜箱熱銷 銀行業者推線上買菜刷卡回饋 16:112021/06/18 財經 台南設專車 免費接送打疫苗 04:102021/06/19 地方新聞 貿協助餐飲業攻海外 春水堂有望前進加國 04:102021/06/19 財經要聞 大陸春苗行動 台灣人納入接種範圍 04:102021/06/19 焦點新聞 Uber啟動「Connect 優快送」 北北基桃可透過App叫車、送包裹 12:202021/06/18 生活 外送生鮮雜貨 宅居飲食好幫手 04:102021/06/18 時尚消費 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 在台日人不打新冠疫苗 台大醫曝原因 1.1萬網狂讚 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 現場曝光！桃園爆疫苗緩打潮 里長嘆「等到快睡著」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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