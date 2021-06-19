為服務居家宅食消費者，連鎖鍋貼水餃霸主「八方雲集」，除了陸續增加EC網購平台銷售品項外，自即日(6/19)起，將啟動外送服務及外送訂單消費滿999元免運費優惠。

八方雲集EC網購平台推出滿額免運費優惠，消費者必須使用信用卡或LINE PAY完成線上付款，且滿999元的訂單即可享免運外送到家優惠。除了冷凍水餃、菜肉大餛飩及豆漿之外，八方雲集EC網購平台也推出旗魚花枝丸及香蔥豬油二款生鮮冷凍產品，產品多樣化以滿足疫情期間消費者的需求。