崑山大企研所相差51歲「祖孫檔」陳富雄、林芝琪。（崑山科大提供／曹婷婷台南傳真）

崑山科技大學企業管理研究所創立以來，吸引各年齡層學生報名進修，今年歡送創立至今最高齡畢業生76歲陳富雄，獲頒「終身學習獎」；同班年齡最小的25歲的林芝琪跟陳富雄相差51歲，「偽祖孫檔」一同取得碩士學位，畫面格外感人！

身為班上的小妹，不少同學與自己的父母、甚至是爺爺一樣年紀的同學上課，感受非常不一樣。林芝琪表示，同學們來自各行各業的主管、廠長、老闆、軍職上校等，大家的人格特質與智慧都能讓她學習。「陳富雄大哥的年紀可以當我的爺爺了！他雖然電腦軟體操作不上手，但盡責態度一點都不馬虎，統計學證照考試甚至高分合格，從不缺課早退或遲到，對我有很深的影響。」

陳富雄今年從崑大企管所畢業，滿滿學習熱情讓他成為「終身學習」的最佳典範。陳富雄原本對中醫相當有興趣，72年已通過中醫師檢定及格，並至美國舊金山加洲大學註冊讀中醫短期取得學分，進一步考取美國鍼灸醫師執照，但因家庭因素而放棄，返台就業。

陳富雄曾任財政部高雄關稅局駐台南科學園區関務正秘書，退休後擔任台北科技大學台南市校友會的會長、海東社區發展協會長壽俱樂部會長、海關退休人員聯誼會南部分會兩屆會長，退休生活相當精彩活躍。

在一次偶然機會下，陳富雄與崑大企管所呂德財所長相識，主動提出進修碩士的請求，但家人相當反對，認為他已能在家享清福，讀書拿到學歷有什麼用？但陳富雄心想，身旁的親朋好友及校友們，不少人擔任企業老闆、政府官員或博士，北科大校友會的理監事們，也都是大學的教授或校長，自己也有能力再進修。

50多年後再回到學校當學生，陳富雄的求知慾比年輕一輩同學還要旺盛，他在同學協助下，學會電腦簡單操作，懂得用電腦查資料、做功課，逐漸讓他專業能力有所精進，企管所的教授們認真教學態度及務實經驗，更讓他獲益良多。

與陳富雄同班，年僅25歲的林芝琪，目前擔任佳湘麵包督導工作，由於從小就在市場的銷售現場工作，對於叫賣實務有很深體會，這家夜市起家的烘焙坊，目前已走上企業化經營，員工已達250人。林芝琪認為需要精進自己的管理技術、知識，因此選擇到崑大企管所進修，準備未來承擔重任。