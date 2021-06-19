桃園市高齡接種19日放寬到79歲以上長者。(蔡依珍攝)

桃園市高齡接種19日放寬到79歲以上長者。(蔡依珍攝)

桃園市高齡接種19日放寬到79歲以上長者，市長鄭文燦一早到桃園巨蛋視察時指出，28個接種站要服務1萬5千人，雖然因為確診病故事件報導多，接種人略減，但大多仍認同接種是提高保護力的最好方式，預估仍有1萬人以上，為了讓醫護人力可以調配，分成上下午場，為未來全民接種挑戰先準備。

鄭文燦說，桃園高齡接種計畫執行順利，前3天81歲以上長者有5萬6千人、施打超過4萬人，接種率是71％，若加上長照機構的住民、洗腎病患、跟11家責任醫院的接種，桃園接種率高達82％，尤其復興區接種率將近9成，讚1個衛生所加7個接種站完成度很高。

鄭文燦說，19日接種的長者是79歲到80歲，名單有1萬5千多人，預估會接種超過1萬人，桃園一共有28個接種站，民政團隊、醫護團隊分工全力以赴，以疫苗接種通知書，按照年齡、里別，分配時段、分配地點，保證每個人不用排隊都打得到，也不用預約，施打率可達到7成以上到8成之間，提高疫苗普及率。

鄭文燦不諱言，近日因AZ疫苗有一些確診病故的事件，接種的人數略有減少，但大體上市民都還是認同接種是提高長者保護力的最好方式，他指出，全國75歲以上有150萬人，65歲以上有近400萬人，希望提高長者保護力，接下來其他類別也會按照中央規畫一個一個完成。

鄭文燦謝謝醫療團隊跟地方防疫團隊分工合作，也提供長者很多友善的服務，像是愛心計程車隊接送、現場播放輕音樂等便捷服務，讓長者心情放輕鬆。

鄭文燦強調，未來全民接種挑戰會來臨，所以要先做一些準備，讓醫護人力可以調配，因此改成上午場跟下午場，上午8點到12點、下午2點到6點，每個人都接種得到，分流以後每一個人都會覺得動線很順暢。

鄭文燦特別介紹桃園巨蛋場，是大型接種站，可以開到12線，他謝謝部立桃園醫院團隊負責，2天的工作都表現得很好，打造良好的接種環境，也安排身障朋友們直接在一樓接種，最重要是疫苗要普及化，希望大家防疫意識都能夠提高。