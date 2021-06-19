北市每日防疫會議喊卡 侯友宜：新北沒有樂觀的本錢 10:342021/06/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今前往板橋大觀路龍興民有市場，視察人流管控和防疫措施。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市昨宣布因疫情趨緩，即日起不再每日固定舉辦疫情說明記者會；對於新北市市否跟進，新北市長侯友宜今受訪表示，新北市疫情仍然處於嚴峻時刻，還有很多傳播鏈藏在社區中沒被發現，疫情還有很多變數，很多工作需要市民配合，新北市會繼續用所有宣傳的通路，提醒市民相關防疫措施。 侯友宜說，如何把疫情壓制到最低，是現在最急迫的事情，新北市要更積極、更全力以赴把防疫做好，會繼續用所有宣傳的通路，給予市民相關提醒，新北市目前沒有樂觀的本錢，仍然要更加緊的防疫，把疫情壓到最低。 北農爆18確診 駁20萬包蔬果染疫說 柯鬆口 電影院、美術館先解除管制 #新北市 #疫情 #侯友宜 #樂觀 #本錢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不忍遭汙名 侯憶萬華幸福滿滿 04:102021/06/19 地方新聞 新冠肺炎致死率破3％ 啟動線上諮詢會 04:102021/06/19 生活新聞 疫苗快篩股開紅盤 高端反彈 04:102021/06/19 財經焦點 新聞幕後－台積神救援 郭董買BNT解套 04:102021/06/19 財經要聞 兩岸看世界》疫情反彈學校停課 在家帶娃分分鐘要爆炸 08:422021/06/19 兩岸徵文 線上看屋增3成 台北詢問度最高 04:102021/06/19 財經焦點 單日確診數仍破百 醫揭1關鍵 嗆爆「3＋11」護航者 08:002021/06/19 生活 量販搶防疫商機麵包送到家 04:102021/06/19 時尚消費 不穩定慢性病長者 宜暫時緩打疫苗 518死 染疫病逝人數 居高不下 04:102021/06/19 焦點要聞 氣力放盡 中華男籃負日37分 04:102021/06/19 運動天地 中市1.3萬鄰長優先接種 北北高暫時不跟進 04:102021/06/19 地方新聞 生活熱門新聞 竹科爽翻！寶二水庫狂喝水最新蓄水量曝 夏天確定不缺水 - 生活 郭台銘急求見蔡英文 張鴻仁曝其中原因 - 生活 打疫苗巧遇80年前國小同學 兩阿公互虧全場笑翻 - 生活 桃園新增6確診 足跡包含市場、Costco南崁店 - 生活 單日確診數仍破百 醫揭1關鍵 嗆爆「3＋11」護航者 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。