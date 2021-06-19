台北市昨宣布因疫情趨緩，即日起不再每日固定舉辦疫情說明記者會；對於新北市市否跟進，新北市長侯友宜今受訪表示，新北市疫情仍然處於嚴峻時刻，還有很多傳播鏈藏在社區中沒被發現，疫情還有很多變數，很多工作需要市民配合，新北市會繼續用所有宣傳的通路，提醒市民相關防疫措施。

侯友宜說，如何把疫情壓制到最低，是現在最急迫的事情，新北市要更積極、更全力以赴把防疫做好，會繼續用所有宣傳的通路，給予市民相關提醒，新北市目前沒有樂觀的本錢，仍然要更加緊的防疫，把疫情壓到最低。