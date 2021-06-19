台中市長盧秀燕18日宣布，全台中1萬3000名鄰長將列入第2類疫苗優先接種名單，預計19、20日與80歲以上長者一起施打，結果中央流行疫情指揮中心發文，認為鄰長資格不符，呼籲暫緩接種。市府以鄰長屬第一線親訪人員回覆中央，今仍照常施打。

盧秀燕指出，近期請各里、鄰長協助訪查里內人數，並逐戶發送「接種疫苗通知單」給長者，屬於防疫第一線，更是社區防疫的帶頭者，應列為「公費疫苗接種對象」。

台中市衛生局初步計算，AZ疫苗供應80至84歲的長者後，仍有多餘數量可提供，認定鄰長為第2類第4項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」，1.3萬名鄰長可按原計劃接種。

指揮中心強調，已發文提醒台中市政府，鄰長不符第二類接種對象身分，市府也沒有事先造冊，呼籲台中依規範接種，避免影響現階段其他實施對象之接種權益。