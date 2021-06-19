聯合國大會當地時間18日通過決議，呼籲國際對緬甸實施武器禁運。大陸央視新聞19日報導，聯合國安理會同日也於內部磋商緬甸局勢。中國常駐聯合國代表張軍表示，真誠希望緬各方在憲法和法律框架下，盡快通過政治對話解決分歧，避免再度發生暴力事件；盡早恢復緬甸國家社會穩定，重啟國內民主轉型進程。

路透報導，聯合國大會193個會員國18日表決，以119國同意、白羅斯反對、中國等36國棄權通過決議，呼籲國際對緬甸實施武器禁運、要求緬甸軍方尊重去年11月大選結果、釋放翁山蘇姬等政治犯。

中國常駐聯合國代表張軍表示，中國是緬甸近鄰，緬甸局勢直接關乎中國利益。中方一直密切關注緬甸局勢發展，一直積極做緬甸各方工作，建設性參與聯合國安理會有關討論及達成的共識。

張軍指出，近期汶萊外交主管部長艾瑞萬和東協祕書長林玉輝率團訪緬，重點就落實東協領導人特別會議共識等同緬方交換意見。東協代表團此次訪緬是落實「五點共識」的重要一步，具有積極意義。

張軍表示，在剛剛結束的紀念中國─東協建立對話關係30周年特別外長會期間，中方闡述了關於當前緬甸局勢的原則立場，中國東協達成廣泛共識。緬甸是東協大家庭一員，中方支持東協為妥善處理緬國內問題發揮建設性作用，支持在東協框架下逐步落實「五點共識」。中方將同東協保持密切溝通，並繼續以自己的方式發揮建設性作用。

張軍強調，當前緬甸出現的問題是其政治轉型進程中的一個波折，從根本上講是其內政，最終能否妥善解決，主要取決於緬甸自己。歷史證明，外部對緬一味施壓制裁非但不會奏效，還會適得其反、激化矛盾，最終將傷及緬甸民眾。

中方希望各方能夠恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，在尊重緬甸主權、政治獨立、領土完整和國家統一前提下，秉持客觀公正態度，支持地區國家努力，避免單邊制裁和不當介入，為緬國內政治和解營造有利外部環境。

張軍說，中方也支持祕書長緬甸問題特使發揮建設性作用。他注意到特使女士關於推動對話的想法，並強調對話比暴力好。中方對此表示歡迎，支持她繼續朝著對話方向努力。